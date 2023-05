Cela fait près d’une semaine que le basket français s’inquiète de la prochaine destination du potentiel troisième de la Draft 2023, Zaccharie Risacher. Alors qu’il a été annoncé en fin de semaine passée du côté de la JL Bourg-en-Bresse, d’autres clubs internationaux seraient en train de gagner du terrain pour récupérer la prochaine pépite tricolore.

Nous sommes en pleins Playoffs de championnat de France, et LDLC ASVEL s’est déjà qualifié pour les demies-finales en attendant de connaître leur adversaire entre Cholet et les Mets 92. Sur la feuille de match, un garçon n’est pas rentré sur le parquet : le jeune Zaccharie Risacher, qui avait pourtant été nommé titulaire sur une dizaine de matchs de Betclic Élite et même d’EuroLeague lors de la saison régulière. Normal, le garçon est depuis la semaine passée la cible de nombreuses rumeurs de transferts.

Annoncé partant vers le club voisin de la JL Bourg, cette annonce de départ fuitée par les médias n’a pas plu à son coach T.J. Parker. Déjà que les deux ne s’entendaient plus, cela a suffi pour remettre assez d’huile sur le feu. Mais lors du Game 2 des finales de Ligue Féminine de Basket entre l’ASVEL Féminin et Villeneuve d’Ascq, Zaccharie Risacher simple spectateur du match a été pris au dépourvu quand il a fallu répondre aux questions d’un journaliste de Sport en France. Pris dans le moment, il a annoncé lui-même qu’il quitterait l’ASVEL, son club formateur, en fin de saison.

Zaccharie Risacher 🇫🇷 à Bourg ? Rien d’officiel selon lui 👀

« Si c’est Bourg ou pas je sais pas encore, y’a rien d’officiel […] Ce qui est sûr en tout cas, c’est que je vais malheureusement quitter l’ASVEL. »

En plus de la JL Bourg et ses bons arguments, d’autres clubs rentrent dans la discussion pour attirer le prospect français loin de chez lui. Le premier sur les tablettes ? Le Ratiopharm Ulm. Club de D1 allemande et membre de l’EuroCup (la C2 de la balle orange), le club est connu depuis peu pour son stratégie de formation des jeunes avant qu’ils se présentent à la Draft.

Le public français connaît l’équipe notamment pour avoir récupéré Killian Hayes après la sanction que la fédération française lui avait infligée. Le prochain prospect déjà dans les rangs d’Ulm ? Juan Nunez, ancien joueur du Real Madrid. L’Espagnol a reçu énormément du confiance de la part d’Ulm, s’est épanoui cette saison et pourrait bien être drafté au premier tour de la Draft 2024.

Après des échecs et des réussites, le club allemand aurait désormais les faveurs du fils Risacher et de son entourage. La NBL et son programme spécial pour futures stars aurait aussi tenté le coup mais en vain. En tout cas, on sait que le Français mettra toutes les chances de son côté pour être drafté le plus haut possible en juin 2024. Que ce soit en France ou dans un pays frontalier, tout le monde restera derrière lui dans cette quête magnifique.

🚨 Rectification nécessaire : le départ de Zaccharie Risacher de l’ASVEL à l’issue de la saison est actée. Sa signature à la JL Bourg fait partie des premières options, comme celle menant à Ulm en Allemagne. La NBL, via le programme Next Star, a également fait part de son intérêt https://t.co/ZRxaNpzeZg

Source : BeBasket