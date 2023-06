Zaccharie Risacher reste en France, direction la JL Bourg !

C’est fait ! Zaccharie Risacher a été officialisé par la JL Bourg, qui a communiqué la prestigieuse signature via ses réseaux sociaux. Celui que l’on attend dans le top 3 de la Draft 2024 évoluera donc en France pour sa dernière année avant le départ annoncé en NBA. Les yeux des États-Unis seront rivés sur Bourg-en-Bresse l’an prochain !

Notre rédacteur en chef est fou de joie, il vient de faire péter une bouteille de Perrier Citron et une tranche de raclette. La raison ? Zaccharie Risacher va rejoindre son club de coeur, la JL Bourg. Après avoir annoncé son départ de l’ASVEL – où il a été formé – il y a quelques semaines, la décision concernant son futur était très attendue. Il file donc à Bourg en Bresse sous forme d’un prêt, d’une durée de toute la saison prochaine.

Zaccharie Risacher avec nous ! ❤️🤍

La pépite de la nouvelle génération du basket français débarque à Ekinox 💥

Plus d’infos

✚ https://t.co/aolerR0K2O

#WeRedy pic.twitter.com/UoSAJoodQC

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) June 16, 2023

En cause ? Zaccharie Risacher est attendu comme l’un des meilleurs prospects mondiaux lors de la prochaine Draft. Nombre de prédictions l’envoient d’ores et déjà dans le top 3. Les rumeurs l’avaient dans un premier temps envoyé à la JL Bourg, avant que le club allemand de Ulm ne se positionne aussi pour récupérer la pépite. Dans l’Ain, le jeune prospect jouira de responsabilités importantes tout en ayant la possibilité d’évoluer en EuroCup, la seconde compétition européenne. Un choix que Victor Wembanyama n’avait pas fait cette saison, pour l’anecdote.

Cette signature devrait attirer beaucoup de regards sur la préfecture de l’Ain, puisque avec un tel diamant, les États-Unis devraient vite venir faire un tour à Ékinox pour observer le garçon. De là à imaginer un événement façon Mets – G League Ignite en début de saison ? Rien d’annoncé… mais vu la hype autour du match l’an passé, rien n’est impossible. En tout cas, nous sommes bien contents ici : on aura l’opportunité de vous couvrir au maximum l’année de Risacher depuis le terrain, et puis tout simplement… il reste en France, et ce sera bien sûr un joli motif pour suivre à nouveau assidument le championnat la saison prochaine.

Source : JL Bourg