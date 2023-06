La sanction tant attendue de la NBA à l’encontre de Ja Morant est tombée ce vendredi, la superstar des Grizzlies écopant de 25 matchs de suspension pour s’être montré une deuxième fois avec une arme dans un Live Instagram. Morant n’a pas attendu longtemps avant de s’exprimer via un communiqué. Par ici la traduction complète.

“J’ai eu le temps de réfléchir et de réaliser à quel point j’ai pu causer du tort. Je veux m’excuser auprès de la NBA, des Grizzlies, mes coéquipiers et la ville de Memphis. À Adam Silver, Zach Kleiman et Robert Pera – qui m’a donné l’opportunité d’être un athlète professionnel et qui m’a soutenu – je suis désolé pour le tort que j’ai causé. Aux enfants qui me regardent, je suis désolé de vous avoir déçus en tant que modèle. Je vous promets que je vais m’améliorer. À tous mes sponsors, je serai un meilleur représentant pour nos marques. Et pour tous mes fans, je vais me rattraper, je le promets.

Pendant l’intersaison et ma suspension, je vais continuer de travailler sur ma santé mentale et mes prises de décision. Je vais également m’entraîner pour être prêt au moment de pouvoir retrouver le parquet. Je sais que mes coéquipiers vont tenir le coup et je suis tellement désolé de ne pas pouvoir être avec vous au début de la saison prochaine.

J’espère que vous me donnerez une chance de vous prouver que je suis un homme meilleur que ce que j’ai pu vous montrer.”