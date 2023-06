La sanction est tombée ce vendredi : Ja Morant a écopé de 25 matchs de suspension suite à l’épisode du Live Instagram où il s’est montré avec un flingue. Une suspension avec de grosses conséquences financières pour le meneur star des Grizzlies.

Parce que oui, Ja Morant ne touchera pas de salaire sur ces 25 matchs de suspension. Et comme il entrera dans la première année de son contrat max à 194 millions de dollars (sur cinq ans) la saison prochaine, l’addition est salée pour la superstar des Grizzlies.

Comme l’indique Bobby Marks, spécialiste des questions salariales chez ESPN, Morant va laisser filer 304 545 dollars par match raté pendant sa suspension. Vous multipliez ça par 25 et ça vous donne un total de 7,6 millions de billets verts qui partent en fumée, sur les 33,5 qu’il devait normalement toucher sur l’ensemble de la campagne 2023-24. Ça pique.

The 25-game Ja Morant suspension will cost $7.6M.

$304,545 for every game missed

Morant is entering year 1 of a $194M rookie max extension that he signed last July.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 16, 2023

Vous nous direz que Ja Morant a un compte en banque suffisamment rempli pour ne pas être impacté par une telle perte, et que son contrat XXL lui permettra de s’en remettre sans trop de problème. C’est sans doute vrai, mais n’oublions pas que Ja est passé à côté d’une somme beaucoup plus importante l’an passé, quand sa suspension de huit matchs l’a empêché d’intégrer une All-NBA Team en fin de saison régulière.

En plus des 670 000 dollars perdus à cause de sa suspension, Morant a vu 40 millions de dollars lui passer sous le nez, lui qui aurait en effet décroché un gros bonus en cas de nomination All-NBA. Au vu de sa production sur les parquets et des bons résultats de son équipe de Memphis, Ja semblait promis à un contrat de 233 millions sur cinq ans, au lieu de ça il a dû se contenter de 193 millions après ses “exploits” sur Instagram.

Au total, on est donc autour des 48 millions de perte (ou manque à gagner si vous préférez) pour Ja Morant, tout ça à cause de deux pauvres vidéos Insta et d’un flingue. Si même avec ça il n’est pas motivé pour changer d’attitude, on ne sait pas ce qu’il lui faudra…

__________

Source texte : ESPN

Between fines, suspensions and not making All-NBA, Ja Morant has missed out on around $50 million in potential earnings since the start of this past season. Some costly decisions for sure. https://t.co/CKUq2KKKDQ

— Damichael Cole (@DamichaelC) June 16, 2023