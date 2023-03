Suspendu huit matchs par la NBA suite au live Instagram où il s’est montré avec un flingue à la main dans un bar du Colorado, Ja Morant n’a pas foulé les parquets depuis le 3 mars et ne devrait pas rejouer avant une bonne semaine au plus tôt. Une absence qui pourrait lui coûter une place dans une équipe All-NBA en fin de saison, et par la même occasion un gros paquet de billets verts.

“J’ai beaucoup trop à perdre.”

Voilà ce que Ja Morant a déclaré à Jalen Rose lors de sa récente interview où il est revenu sur l’épisode de la vidéo Insta. Oui, Ja Morant a beaucoup à perdre sur bien des aspects, notamment sur le plan financier.

Si le meneur star des Grizzlies a d’ores et déjà sécurisé un contrat max à 193 millions de dollars sur cinq ans avec la franchise de Memphis, ce montant peut grimper jusqu’à 233 millions en cas de nomination dans l’une des trois All-NBA Teams de la saison cette année. 40 millions de différence, c’est quand même pas rien et cette somme semblait promise à Morant au vu de sa saison individuelle et des bons résultats de Memphis.

En effet, quand vous tournez en 27 points – 6 rebonds – 8 passes de moyenne et que votre équipe squatte le podium de la Conférence Ouest, il y a de très bonnes chances pour que vous soyez sélectionné dans l’une des trois meilleures équipes de la saison. Ja faisait carrément partie du Top 7-8 de la Course au MVP avant qu’il ne décide d’agiter un flingue en boîte de nuit. Aujourd’hui, évidemment, ce n’est plus la même histoire. Les matchs manqués (15 à l’heure de ces lignes) associés aux turbulences provoquées par le comportement de Morant pourraient faire réfléchir certains votants sur la légitimité de Ja à se retrouver dans une All-NBA Team cette saison, surtout quand on sait que la Ligue actuelle est remplie de stars sur les deux postes de guard.

“On parle d’une différence de 40 millions de dollars, s’il est nommé dans une All-NBA Team ou non. Et quand on regarde d’autres meneurs, Damian Lillard, De’Aaron Fox, Shai Gilgeous-Alexander qui montent en puissance, en plus des gars habituels comme Luka Doncic et Stephen Curry, ça ne sera pas facile. Et toute cette affaire n’arrange pas son cas.” – Damichael Cole, The Commercial Appeal (via ESPN)

Ne pas être nommé dans une équipe All-NBA et ainsi perdre 40 millions de dollars serait la première conséquence directe de ses erreurs récentes. La première, mais potentiellement pas la dernière si Ja n’arrive pas à revenir sur les bons rails. Car si son équipementier Nike – avec qui il possède désormais une chaussure signature – continue de le soutenir, Powerade a par exemple mis son tout récent partenariat avec Morant sur pause. Et on imagine que d’autres sponsors qui comptaient associer leur image à la star des Grizzlies y réfléchissent désormais à deux fois…

Source chiffres : Spotrac, ESPN