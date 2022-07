Si vous aimez les surprises, passez votre chemin. Car on a là une info qui ne surprendra pas grand monde. Venant de boucler sa troisième saison NBA et éligible à une extension maximale, la superstar des Grizzlies Ja Morant vient de prolonger pour cinq ans à Memphis selon Adrian Wojnarowski (ESPN).

Cinq ans, pour 193 millions de dollars. Du côté du joueur comme de la franchise, il n’y avait pas à réfléchir très longtemps. Ja Morant a évidemment signé les yeux fermés, décrochant ainsi son tout premier contrat max alors qu’il lui reste encore une année sous son rookie deal. Les Grizzlies n’ont quant à eux jamais hésité à offrir le pactole à leur phénomène, qui est au centre de l’ascension fulgurante de la franchise de Memphis depuis son arrivée en 2019, quand il a été drafté en numéro 2. All-Star pour la première fois de sa carrière cette saison, élu MIP ainsi que dans la deuxième équipe All-NBA, Morant fait partie de ces jeunes superstars qui font la Ligue d’aujourd’hui et de demain. Car s’il y a bien un mec qui peut devenir le vrai visage de la NBA à l’avenir, c’est Ja, lui qui non seulement regroupe toutes les qualités d’un franchise player mais qui surtout représente l’un des joueurs les plus excitants de la planète basket. Ses posters, ses contres inhumains, ses actions venant directement de Pluton font la une chaque nuit et permettent à lui comme aux Grizzlies de dominer la hype. De la hype associée à des résultats en constante progression, Memphis restant sur la meilleure saison régulière de l’histoire de la franchise (56 victoires, deuxième place à l’Ouest) et une qualification pour les demi-finales de la conférence. Que le Wild Wild West se prépare, la bande à Ja vient pour prendre le pouvoir.

Vous l’avez compris, même si la prolongation de Ja Morant représentait le plus gros dossier de l’été à Memphis, le suspense se situait ailleurs dans le Tennessee. On se demandait plutôt ce qu’il allait advenir de Tyus Jones, remplaçant de Morant aux Grizzlies et aujourd’hui agent libre. Est-ce qu’il allait rester ? Qu’en était-il de Kyle Anderson ? Réponse : un nouveau deal de 30 millions sur deux ans pour le meneur, tandis que Slow Mo faisait lui ses valises direction Minnesota. Ces questions ayant trouvé une réponse, la direction va désormais pouvoir se concentrer sur les cas d’autres garçons comme par exemple Steven Adams et Dillon Brooks qui vont rentrer dans leur dernière année de contrat en 2022-23. On peut se demander aussi comment Memphis va tenter de compenser la blessure de Jaren Jackson Jr., victime d’une fracture de stress et out plusieurs mois. Les Grizzlies ont déjà été actifs le soir de la Draft en bougeant notamment De’Anthony Melton pour récupérer le 23e choix des Sixers et Danny Green, il sera intéressant de voir ce qu’ils nous réservent lors des jours à venir. L’objectif pour le boss des opérations basket Zach Kleiman est évidemment de conserver les pièces qui ont permis aux Grizzlies de devenir un poids lourd de l’Ouest, mais aussi de faire les moves nécessaires pour construire le collectif le plus solide possible autour de la pièce maîtresse nommée Ja Morant.

Premier joueur de l’histoire des Grizzlies à rafler une extension maximale en sortie de contrat rookie, Morant continue de montrer pourquoi il n’est pas vraiment un joueur comme un autre. 193 millions de billets verts sur cinq ans, c’était attendu et c’est mérité. On attend désormais la vidéo de Ja sur Twitter en train de faire son fameux Griddy.

Source texte : ESPN