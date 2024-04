Ja Morant se sépare de son agent, Jim Tanner

Ja Morant et Jim Tanner, c’est terminé. L’agent qui s’occupait de la star des Grizzlies depuis son arrivée en NBA n’est désormais plus en charge du joueur. Durant leur partenariat, le joueur a connu plusieurs phases très compliquées, avec plusieurs dérapages et une grosse suspension de la NBA.

Est-ce quelque chose de mauvais ? Peut-être que oui, car on connaît le rôle des agents dans le développement individuel et médiatique d’un joueur. Là-dessus, Jim Tanner s’est approché du sans faute. Son protégé est devenu l’un des visages de la NBA ces dernières années, et il n’y est certainement pas pour peanuts.

Memphis Grizzlies star Ja Morant and his longtime agent Jim Tanner have parted ways, sources tell ESPN. Tanner had represented Morant since coming out of Murray State as the No. 2 overall pick in the 2019 NBA Draft.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2024

Est-ce que cette séparation est aussi quelque chose de bon ? Sans doute, car les déboires comportementaux de Ja ces derniers mois ont clairement mis en danger sa position actuelle au sein de la ligue, à tel point que la NBA a prononcé une suspension de 25 matchs à son encontre après qu’il ait – pour la deuxième fois – montré une arme à feu en direct sur les réseaux sociaux.

Peut-être Tanner n’avait plus envie d’être avocat malgré lui. Blague de mauvais goût passée, la blessure de Ja début janvier, qui l’a privé de la fin de saison, a sans doute dû le faire cogiter et c’est ainsi qu’après 5 ans de partenariat, les chemins se séparent.

Aucune information n’a filtré sur la potentielle agence en charge du joueur à compter d’aujourd’hui, mais du nouveau devrait arriver très vite.

Source : Adrian Wojnarowski