Ja Morant et ses dérives hors-terrain : des premiers signaux d’alerte dès sa saison rookie

Suspendu pour les 25 premiers matchs de la saison NBA 2023-24, Ja Morant a enchaîné les dérives en dehors des terrains au cours des derniers mois. Mais visiblement, son comportement condamnable loin des parquets ne date pas de l’année dernière, ni même de l’année d’avant. Des signaux d’alerte auraient émergé dès sa campagne rookie…

À travers un long et très bon papier publié aujourd’hui sur ESPN, Baxter Holmes nous offre une chronologie complète des événements qui ont emmené Ja Morant là où il est aujourd’hui.

Lors du All-Star Weekend 2022 (année de son premier match des étoiles), Ja Morant s’est filmé sur Instagram dans son jet privé se dirigeant vers Cleveland, en train d’enchaîner les shots de tequila en compagnie de sa famille et de quelques amis. Un épisode qui en a troublé plus d’un au sein de l’organisation des Grizzlies, mais qui puise sa source dans des événements antérieurs.

NEW: 'Then the alligators got him': Inside Ja Morant's 18-month downfall with @espn_macmahon: https://t.co/GMAVV5AGQn

— Baxter Holmes (@Baxter) October 18, 2023

Il faut en effet remonter à la saison rookie de Ja Morant – en 2019-20 – pour trouver les premiers signaux d’alerte. Morceaux choisis, dans le papier d’ESPN.

“D’après des sources de l’équipe, il y avait des inquiétudes concernant le fait que Morant – alors mineur – sortait fréquemment pour boire, souvent accompagné par son père, tout ça dans certains des établissements les plus sombres de Memphis ainsi que des strip clubs, parfois même les soirs avant les matchs.”

En lisant ça, difficile de ne pas s’interroger sur la responsabilité de Tee Morant – le père de Ja – dans le comportement de son fils. Pour une source des Grizzlies, cette responsabilisé est claire et nette.

“Tee a joué un rôle majeur dans tout ça. Il n’a jamais réussi à intégrer la NBA, mais c’était sa chance de vivre comme une superstar NBA. C’est le problème depuis le début.”

Parfait sosie d’Usher, très souvent présent au premier rang pour soutenir son fils qu’il a poussé de bout en bout pour accéder à la NBA, Tee Morant est devenu une personnalité à part entière en marge des exploits de Ja, notamment lors des Playoffs 2022. Mais est-il pour autant le premier responsable des dérives de son fiston comme le sous-entend cette source des Grizzlies ? Ça c’est un pas qu’on ne franchira pas. Tee n’est probablement pas irréprochable, lui qui a notamment frustré la franchise de Memphis à travers certains de ses antécédents. Mais au final, c’est bien Ja et non Tee Morant qui a enchaîné les live Insta avec un flingue à la main. C’est Ja et non Tee Morant qui a enchaîné les mauvaises décisions jusqu’à se faire suspendre par la NBA, tout ça alors que les yeux du monde entier étaient rivés sur lui.

A Grizzlies team source attributes some of Ja Morant's behavior over the last 18 months to Tee Morant

"Tee has been a major driving force in all of this. He never made the NBA, but this was his chance to live like he's an NBA superstar. That's been a problem from the beginning."… pic.twitter.com/VljPNOyXnv

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 18, 2023

Rookie de l’Année en 2020, All-Star et All-NBA en 2022, et permettant aux Grizzlies de devenir une équipe très hype à l’Ouest, Ja Morant s’est en tout cas rarement fait taper sur les doigts par sa franchise lors de ses trois premières saisons NBA. Il y a eu quelques avertissements certes, mais sans plus. Et cela a ouvert la voie aux nombreuses dérives qui ont suivi et qui sont apparues publiquement au cours de la campagne 2022-23.

Ce n’est qu’à partir de l’incident impliquant des proches de Ja Morant et le staff des Indiana Pacers après un match en février 2023 que les Grizzlies ont véritablement décidé d’agir. Vous en conviendrez, c’est plutôt tardif. Le manager général Zach Kleiman et le coach Taylor Jenkins ont alors tenté de faire comprendre à la jeune star qu’elle enchaînait les bêtises. “Tu fais de la merde” aurait notamment balancé le duo à son franchise player. Mais Ja Morant n’aurait montré rien d’autre que de l’indifférence.

La suite, malheureusement, on la connaît.

Report: Ja Morant expressed apathy after Grizzlies GM and HC told him he was ‘f—–g up’ amid troubling incidents https://t.co/df5gRMSbhl

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 18, 2023

Joueur hyper spectaculaire, véritable visage de sa franchise ainsi que de la ville de Memphis, et aujourd’hui plein aux as, Ja Morant est une vraie superstar. Mais une superstar qui a quelque peu perdu le contrôle face aux tentations qui entourent cette vie pas comme les autres. Sa suspension de 25 matchs lui permettra-t-il de revenir et surtout rester sur le droit chemin ? L’avenir nous le dira.

Source texte : ESPN