Après la rencontre qui opposait les Grizzlies aux Pacers le 29 janvier, des associés de Ja Morant ont abordé le personnel d’Indiana. Certains témoignages parlent de la présence d’une arme à feu, tandis que les membres des Pacers concernés ont déclaré s’être senti « en grave danger ». La NBA a ouvert une enquête sur l’incident.

Ambiance glaçante au FedExForum. Dans la soirée du 29 Janvier, à la suite d’une confortable victoire des Oursons face à une équipe d’Indiana en road trip, un incident a été rapporté en dehors de l’arène. Plusieurs membres du staff des Pacers témoignent d’une altercation entre ces derniers et plusieurs individus. D’après les témoins, un d’entre eux possédait un « laser rouge ». Mais comment cela est-il arrivé ?

Explication : Peu de temps avant, une autre altercation a eu lieu en plein match, pendant le 3ème quart-temps de la rencontre. Cette joute verbale aurait opposé entre autres des joueurs des Pacers et des proches de Ja, incluant son père, Tee Morant, et un de ses amis, Davonte Pack. Ce n’est qu’après la rencontre que l’altercation a pris un tournant plus inquiétant.

Associates of Ja Morant verbally accosted Pacers personnel and someone trained a red laser on them from a nearby SUV postgame on Jan. 29.

“We felt we were in grave danger,” a person who was present said.

The NBA investigated the incident.

More from @bkravitz and @sam_amick:

— The Athletic (@TheAthletic) February 5, 2023