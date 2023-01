Beef : que s’est-il passé entre Shannon Sharpe et les Grizzlies ?

C’est sans doute l’image marquante de la nuit : les Grizzlies qui ont envie de s’expliquer avec Shannon Sharpe sur le bord du terrain. Mais que s’est-il passé à la Crypto.com Arena ?

Si le match entre les Lakers et les Grizzlies a offert une bonne dose de suspense, le spectacle a aussi eu lieu en tribunes cette nuit à L.A.. Alors que sonne la fin de la première mi-temps, un incident se produit. Shannon Sharpe, ancien joueur de NFL (son portrait ici), échange des mots avec certains Grizzlies. On voit alors Steven Adams s’approcher pour s’expliquer avec celui qui anime désormais l’émission Undisputed. D’autres joueurs de Memphis lui emboîtent le pas mais aussi Tee Morant, le père de Ja qui était assis à quelques mètres de Sharpe. Tout ce beau monde est alors séparé par le staff de Memphis, les arbitres mais aussi les membres de la sécurité (Steven Adams donne l’impression de ne rien sentir alors qu’ils sont presque à trois sur lui).

Mais qu’a dit Shannon Sharpe pour énerver ainsi les joueurs de Taylor Jenkins ? Dave McMenamin d’ESPN a pu obtenir sa version.

Shannon Sharpe spent halftime in the tunnel with security before returning to his seat for the third quarter. He granted ESPN a brief interview explaining what happened with the Grizzlies on his way to his seat: pic.twitter.com/XZNw6sQhEG

