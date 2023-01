Anthony Davis de retour avec les Lakers dès la semaine prochaine ?

Blessé face aux Nuggets le 16 décembre, Anthony Davis se rapproche du retour. Selon les dernières updates, l’intérieur des Lakers pourrait retrouver la compétition dès la semaine prochaine.

Cela fait déjà un mois depuis la blessure d’Anthony Davis, déjà 18 matchs en civil pour l’ailier-fort des Lakers. Intenable et dans le forme de sa vie en cette fin d’année 2022, Unibrow a été fauché en plein vol par une blessure au pied. Une énième à ajouter au carnet de santé du bonhomme. En son absence, les Lakers ont réussi à sauver les meubles avec un bilan pour le moment équilibré (9 victoires et 9 défaites), merci LeBron James et Russell Westbrook pour les travaux. Les deux All-Stars peuvent d’ailleurs avoir le sourire en sachant que Davis se rapproche toujours plus d’un comeback. Alors qu’on avait tablé sur un retour début février, Adrian Wojnarowski d’ESPN évoque la possibilité de voir AD en tenue dès la fin de semaine prochaine, possiblement samedi à Boston.

ESPN story on Anthony Davis’ possible return to the Lakers’ lineup next week: https://t.co/m8IxZcQOqL — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 20, 2023

Treizièmes à l’Ouest, les Lakers peuvent toujours rêver des Playoffs puisque malgré leur bilan de 21 victoires et 25 défaites, ils ne sont qu’à deux matchs de… la sixième place détenue par les Warriors. Autant dire qu’il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici le 10 avril.

Avec le retour d’un Anthony Davis dominant dans la raquette, il sera plus facile de rattraper la concurrence. De quoi convaincre la direction d’investir au moment de la trade deadline pour finir fort la saison ? Ça, c’est à Rob Pelinka de nous dire. Mister Monosourcil tourne cette saison à 27,4 points, 12,1 rebonds (career high), 2,1 contres et 1,3 interception.

Anthony Davis n’a jamais été si proche d’un retour à la compétition et ça devrait arriver la semaine prochaine. De bon augure pour la suite de la saison des Lakers.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN