Quand reviendra Anthony Davis ? C’est la question qui continue de planer au-dessus de Los Angeles. D’après les dernières news en provenance de la Cité des Anges, l’intérieur superstar des Lakers pourrait rejouer au début du mois de février.

C’est l’insider Shams Charania qui a apporté la dernière update concernant Anthony Davis. Absent des terrains depuis sa blessure au pied mi-décembre, AD serait sur le point de recommencer la course, un cap important avant de monter en puissance pour ensuite retrouver les parquets avec ses copains des Lakers.

D’ici là, les Lakers vont jouer quatre matchs sur cinq à la maison, avant de partir pour un road-trip de cinq rencontres à l’Est entre fin janvier et le 4 février. On peut imaginer un retour de Davis aux alentours du 7 février, quand l’équipe de Darvin Ham sera de retour à Los Angeles pour affronter Oklahoma City. Si ça se confirme, cela laissera peu de temps au manager général Rob Pelinka pour réévaluer l’effectif actuel – avec Davis – en amont de la NBA Trade Deadline du 9 février.

Vu comme c’est parti, on a plus l’impression que les Lakers feront des moves mineurs plutôt qu’un gros blockbuster lors des trois semaines à venir. Pelinka est assez réticent à l’idée de bouger ses deux picks de premier tour de draft (2027 et 2029), et pour l’instant aucun grand nom ne semble véritablement disponible sur le marché des transferts pour le faire changer d’avis.

Il y a donc de bonnes chances pour que Los Angeles aborde la deuxième partie de saison avec un roster similaire à l’actuel, ce qui devrait grandement limiter les chances des Lakers de jouer les premiers rôles à l’Ouest cette année. Même si Anthony Davis retrouve son niveau de MVP d’avant la blessure…

Source texte : Shams Charania

The hope is that Anthony Davis is gonna be able to get back out on the floor with a handful of games left before the All-Star break – early February 🙏@ShamsCharania on potential return for Lakers star Anthony Davis#RunItBack | https://t.co/Q9hUtUoPZJ pic.twitter.com/DyHF2PFdjd

— FanDuel TV (@FanDuelTV) January 16, 2023