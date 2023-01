Une légende de la WNBA, une légende du basket universitaire américain, une légende du basket mondial. Voilà ce que représentait Maya Moore en termes de balle orange. La quadruple championne WNBA s’en va avec le goût du devoir très (très) largement accompli, sur et en dehors des terrains, où son combat pour une meilleure justice continue.

Il y a des visages qui vous changent des championnats. Celui de Maya Moore en est indiscutablement un. La carrière WNBA de la joueuse des Lynx est juste exceptionnelle : rookie de l’année en 2011, quatre fois championne, MVP en 2014, six fois sélectionnée au All-Star Game pour trois trophées de MVP du match… sans oublier une nomination – on ne peut plus logique – dans le top 25 de l’histoire de la compétition.

Maya Moore has officially announced her retirement from the #WNBA Thank you for everything you have done for the league and the game of basketball as a whole 🧡 pic.twitter.com/2Kf7OGpRzn — WNBA (@WNBA) January 16, 2023

Le palmarès ne s’arrête pas là : domination totale sur les parquets de NCAA, deux titres avec l’université du Connecticut (Uconn), deux titres en Euroleague et un titre en championnat d’Espagne. En basket international ? Deux titres de championne du monde et la même chose aux Jeux Olympiques. Bon, l’IMMENSITÉ du palmarès là c’est juste dingue. Dans son jeu ? Un profil ultra dynamique, capable de mettre le défenseur en PLS dès le premier appui. Sans oublier un tir en suspension iconique. Deux mains dans le visage ? Mouais, c’est pas beaucoup hein faut faire mieux.

It’s official! So thankful to so many🙏🏽 pic.twitter.com/h9tACx3SKm — Maya Moore (@MooreMaya) January 17, 2023

Une telle maîtrise du jeu qui fera dire au regretté Kobe Bryant que Maya Moore avait le talent pour jouer en NBA. À ce niveau de reconnaissance, on est quand même loin en terme de greatness. Une petite statistique pour insister encore un peu plus sur l’impact de Moore : 88%. Ce n’est pas son niveau de batterie de téléphone actuel, mais bien son pourcentage de victoires en carrière, du lycée à la WNBA en passant par les JO. Juste incroyable.

How good was 4 x WNBA Champion Maya Moore? Here’s Kobe Bryant in 2020 saying Maya Moore (and Diana Taurasi) were skilled enough to play in the NBA. pic.twitter.com/N57En1ywN8 — Ballislife.com (@Ballislife) January 16, 2023

Malgré un palmarès qui fait d’elle une des plus grandes championnes de l’histoire du basket, Maya Moore est aussi reconnue pour un investissement très important en dehors des terrains. Aux côtés de Jerry Stackhouse, elle se lance en 2018 avec l’organisme Win with Justice, une initiative visant à réformer le système judiciaire aux États-Unis.

L’idée ? Rendre la justice plus humaine. Elle met notamment en pause sa carrière pendant deux ans pour concentrer ses efforts sur une affaire de vol à main armée, réussissant au final à faire annuler une peine de prison de 50 ans par manque de preuves. Désormais libre vis à vis du basket, nul doute que la légende des Lynx focalisera un peu plus ses efforts dans la lutte pour une justice plus équitable.

Une légende du basket féminin prend sa retraite, mais le combat le plus important de la vie de Maya Moore continue. Sur et en dehors des parquets, la joueuse des Lynx aura triomphé partout. La suite ? Prendre soin des siens, et continuer à agir pour rendre la vie des autres meilleure.

Sources : ESPN, Bleacher Report, WNBA, Winwithjustice.com