Les Grizzlies sont en pleine bourre depuis deux semaines. Cette nuit encore, Memphis s’est largement imposé face aux Suns et porte son nombre de victoires consécutives à 10, pour un bilan global de 30 succès pour 13 défaites (meilleur bilan à l’Ouest avec Denver). Avec une telle impression de facilité et de domination, peut-on parler d’un favori au titre ?

Une nouvelle victime sur le tableau de chasse. Cette nuit, les Grizzlies ont encore démontré leur force collective en s’imposant largement face aux Suns (136-106). Accrochée lors de la première mi-temps, l’équipe du Tennessee a accéléré au retour des vestiaires et n’a eu besoin que de 12 minutes pour faire la différence. Le trio Ja Morant (29 points, 7 passes), Desmond Bane (28 points), Jaren Jackson Jr. (18 points, 8 rebonds) a montré la voie. C’est collectivement trop fort, le ballon bouge bien, chacun connaît son rôle, à l’image de leur série en cours de 10 victoires consécutives.

Alors oui, quand on regarde le calendrier sur les dix derniers matchs, il paraît assez facile : deux fois les Suns (décimés), Hornets, Magic, Raptors, Pacers (sans Tyrese Haliburton) et deux fois les Spurs. Les Grizzlies partaient à chaque fois favoris, mais encore faut-il gagner les matchs. Ils l’ont fait avec maîtrise, signe des bonnes équipes.

Les Grizz n’ont pas encore perdu en 2023 et continuent de surfer sur une vague plus que positive. Cela fait depuis le 27 décembre qu’ils sont invaincus. Une défaite lors de Christmas Day face aux Warriors et deux jours plus tard face aux Suns, suffisant pour faire réagir les Oursons, qui ont retroussé leurs manches et sont passés à la vitesse supérieure. Memphis déroule tout simplement son basket depuis deux semaines. Autour d’un Ja Morant toujours aussi fort (27,4 points, 7,9 passes et 5,8 rebonds de moyenne sur cette saison), un groupe uni s’est formé. Encadré par le vétéran mais toujours très précieux Steven Adams, les Tyus Jones, Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke, ou encore Desmond Bane pratiquent le meilleur basket de leur vie.

“Notre état d’esprit en défense a été impressionnant. On a parfois eu quelques trous, on a parfois trop souvent laissé nos adversaires faire ce qu’ils voulaient, mais une fois qu’on est concentrés, c’est difficile de nous battre. Notre défense a été très consistante.” – Ja Morant, après la victoire face aux Suns.

Ja a raison, si l’attaque n’est pas le problème global de cette équipe, la défense quant à elle n’a pas toujours été parfaite. Capables du meilleur comme du pire (2e défensive rating la saison dernière, mais 30e jusqu’à début décembre cette saison), les Grizzlies ont passé un cap, surtout depuis les retours de l’exceptionnel Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane. Plus de communication, plus d’envie, plus d’intensité, leur bonne défense leur ouvre également plus d’opportunités en attaque. 135 points face aux Spurs, 130 face aux Pacers, 136 face aux Suns, les Grizz font le show en attaque et en défense. Cette équipe est partout et commence vraiment à devenir très très sérieuse, pour le plus grand bonheur du coach Taylor Jenkins.

“Je suis fier de mes joueurs. Ils ont eu la bonne mentalité défensivement et physiquement. Nos rotations et notre activité ont été bonnes, nous avons forcé des pertes de balle, on sait comment bien commencé et finir des possessions. On est fiables. On est de plus en plus compétitifs, donc on doit construire là-dessus.”

Si les Grizzlies sont une des équipes les plus kiffantes à voir jouer, c’est donc grâce avant tout à leur collectif, où chacun apporte une touche. Bien sûr, Ja Morant continue d’affoler les top 10, mais Jaren Jackson Jr. et Steven Adams apportent de la dureté défensive, Desmond Bane et Dillon Brooks ajoutent du spacing, tandis que Brandon Clarke, Tyus Jones et Santi Aldama sont précieux en sortie de banc.

Avec la trade deadline qui approche, certains se demandent si les Grizzlies doivent chercher des pièces supplémentaires pour vraiment jouer les premiers rôles en Playoffs. Mais au vu de la dynamique actuelle et le niveau affiché, Memphis n’en a pas montré le besoin.

Un groupe complémentaire, qui adore jouer ensemble et qui gagne des matchs, ça booste les ambitions. Suffisant pour être favoris au titre ?

Source texte : NBA, Basketball Reference