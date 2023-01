Ja Morant a DÉ-TRUIT Jalen Smith : le dunk de l’année en NBA ?

Alors que Memphis se dirigeait vers une victoire tranquille à Indiana, Ja Morant a ajouté une dose d’extraordinaire à la rencontre en postérisant méchamment Jalen Smith. Le dunk de l’année en NBA ? C’est bien possible.

Mais ce garçon n’est pas humain ! Véritable machine à highlights, Ja Morant a encore récidivé cette nuit contre les Pacers. Quelques jours après avoir massacré Jakob Poeltl, le marsupilami des Grizzlies a remis le couvert mais encore plus fort. Cette fois, la victime s’appelle Jalen Smith et l’intérieur d’Indy a pris… très, très cher. Regardons ça tout de suite sous tous les angles.

EVERY ANGLE OF JA MORANT’S UNBELIEVABLE DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 😱📽️ pic.twitter.com/8u1j6ZNH3F — NBA (@NBA) January 15, 2023

Toute l’action est parfaite. Le dribble avec le petit changement de main, la détente de barjot et la violence de la finition. Sans compter que le garçon en face c’est pas un Isaiah Thomas grand comme trois pommes. C’est Jalen Smith, 2m08 en taille mais surtout une envergure qui peut atteindre les 2m20. Une muraille bien haute à dépasser et Ja Morant n’a pas semblé plus embêté que ça à l’idée de faire le grand saut. Quelle facilité, quelle monstre ! Et le regard de Smith qui semble ne pas croire ce qu’il voit !

On sait que le bonhomme peut nous claquer le dunk de l’année à chaque match et il nous sort parfois (souvent) de belles dingueries mais là on tient peut-être son chef-d’œuvre sur cette saison 2022-23. De quoi rendre fous les coéquipiers sur le banc, les fans en tribunes (on rappelle que le match a lieu à l’extérieur, ce sont donc les fans des Pacers qui se tiennent la tête entre les mains sur les images), le community manager de Memphis mais aussi ses pairs sur les réseaux sociaux. Spoiler, visiblement Kevin Durant a apprécié ce qu’il a vu.

OHHHHHHHHHRAEHFFEAJKFEWFHAEDKEKFHEAFKHAEKFHEFKHEWFHKEASFKHDSAFKHEFKESKHRSKGHSFKHDSHKVDSAKHGDKHVDSKHFGESAKHFEASHKFEKHDFKHEAKHFEHFKEKFHEHKFEAKHFKEHSFKHESFHKESAHKFAHKAfaFdasfkdsfhkdsfahfdsjhfddjhfkadjfldhkjfhkjasfkjdshfdsjkfjhdsf — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 15, 2023

Ja Morant vient de déposer un gros dossier pour le dunk de l’année en NBA. Et sinon le Slam Dunk Contest ça lui dit toujours pas d’y faire un tour ?