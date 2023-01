Les Memphis Grizzlies se sont défaits des San Antonio Spurs cette nuit (135-129) dans le sillage d’un Ja Morant comme à son habitude innarrêtable. 38 points et l’un des gros highlights de la nuit pour la star du Tennessee.

Votre boxscore matinal vous est servie sur un plateau.

Sur le papier, ce match avait tout pour se finir en énorme blowout. Parce que bon, peut-être que les Grizzlies ne sont pas aussi “fine in the West“ que l’avait prétendu leur meneur All-Star. En attendant, c’étaient les Spurs et leur avant-dernier bilan de la Conférence Ouest qui arrivaient en ville cette nuit. Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est que les ursidés de Taylor Jenkins ont trouvé du répondant face aux éperons de Gregg Popovich. Ces derniers ont joué crânement leur chance, dans le sillage d’un Tre Jones (22 points) toujours aussi inspiré face à son frère, et d’un Keldon Johnson (24 points) qui poursuit son apprentissage de futur lieutenant de Victor Wembanyama franchise player.

C’est là que notre ami Ja entre en scène. Sortir son équipe du bourbier, n’est-ce pas le rôle de tout bon leader qui se respecte ? Et bien c’est ce qu’a fait Temetrius Jamal, qui a pris toute la troupe des Ours sur son dos – ce qui n’est pas chose aisée quand ladite troupe compte un spécimen de la carrure de Steven Adams – pour aller décrocher la victoire. 38 points à 14/25 d’adresse globale dont 3/5 depuis Vancouver pour renvoyer les Texans à leur opération tanking, c’est effectivement ce qu’on peut appeler prendre ses responsabilités.

Et comme Ja ne serait jamais Ja sans les jams en pyjamas, les amateurs d’envolées (pas très lyriques du coup) ont eu droit à leur petit moment frisson. Jakob Poeltl tourne en 5 contres sur le match ? Kein problem für le meneur des Grizzlies, qui s’en alla rappeler au pivot autrichien qu’il n’en avait cure de sa réputation dans le domaine de la protection de cercle.

Et ce n’était d’ailleurs pas la première fois que le frère des Ours envoyait le natif de Vienne faire un petit plongeon dans le Danube. Petit souvenir pour la forme.

En patron, Ja Morant a fait le boulot pour permettre à ses Grizzlies de rester au contact des Nuggets dans les hauteurs de la Conférence Ouest. Peu importe que l’opposition se traîne dans les profondeurs de la Ligue, une victoire reste une victoire.