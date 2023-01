Jalen Brunson continue d’être absolument injouable depuis le passage à la nouvelle année. Face aux Pacers, pas de record en carrière cette fois-ci pour le meneur des Knicks, mais une performance ultra-clutch pour remporter la victoire.

Mais où s’arrêtera-t-il ? Après un record en carrière face aux Spurs, battu quelques jours plus tard face aux Bucks, Jalen Brunson a poursuivi, cette nuit face à Indiana, dans la lancée de son début janvier absolument tonitruant. 34 points à 11/20 d’adresse, la plupart inscrits dans le premier et dans le quatrième quart. Une perf de patron, il n’y a pas d’autre mot. Voilà une année qui démarre sur les chapeaux de roue pour l’ancien meneur de Dallas.

Entre la forme du joueur et celle de son équipe (4 victoires en 5 matchs en 2023, 6ème place de l’Est), se pose naturellement la question de la participation de Brunson au prochain All-Star Game. Jusqu’à présent, le nom de Julius Randle semblait le plus évident pour représenter les Knickerbockers à la foire à la saucisse de la NBA. Mais l’ancien de Villanova présente au fil des jours un dossier de plus en plus sérieux. Car oui, en l’an de grâce 2023, le meilleur joueur de l’effectif coaché par Tom Thibodeau, c’est bel et bien sa recrue estivale. À quelques semaines de l’événement, le numéro 11 de Gotham se montre de plus en plus incontournable.

Dans ce remake d’un grand classique des 90’s, il fallait bien ça pour répondre aux 31 points d’un Buddy Hield décidé à revêtir son plus beau costume de Reggie Miller dans le money time. On notera également le retour réussi de R.J. Barrett (27 points) dans ce match aux forts accents canadiens (quatre représentants de la patrie de Justin Bieber sur le parquet du MSG ce soir). Au rayon des mauvaises nouvelles, la sortie sur blessure de Tyrese Haliburton… On croise fort les doigts dans l’Indiana.

Encore une perf de All-Star pour Monsieur Jalen Brunson, que l’on n’arrête plus en ce début d’année. Alors, on se retrouve à Salt Lake City en février ?

