Hier soir pour la réception des Bucks, Jalen Brunson a marqué 44 points et ainsi établi son nouveau record en carrière… cinq jours après le précédent. Incendie total dans la tête du meneur des Knicks. Et du coup on se pose la question qu’il faut se poser en ces temps de tempête : peut-il prétendre à une place au All-Star game ?

On l’avait laissé abimé lors du Christmas Day face aux Sixers, pour ce qui fut sa dernière apparition de 2022 sur un parquet. Après quelques jours de repos, Jalen Brunson est revenu tout péter en 2023. La nouvelle année a commencé depuis dix jours, et l’ancien meneur de Dallas a déjà fracassé son record en carrière… deux fois en quatre rencontres. 38 points pour venir à bout des Spurs in extremis la semaine dernière, 44 pour permettre aux Knicks d’espérer vainement contre Milwaukee. Tout n’est pas parfait donc, mais lui surfe la bonne vague.

A career night for Jalen Brunson: 44 PTS (career-high)

7 REB

4 AST

4 3PM pic.twitter.com/TxRZB3lj01 — NBA (@NBA) January 10, 2023

En 2023, Brunson tourne à une moyenne embiidesque de 33 points, et le bilan des joueurs de Tom Thibodeau affiche trois victoires pour une défaite. Des performances dans la droite lignée de celles réalisées depuis le début de la saison par l’ancien de Villanova (21,6 points et 6,5 passes décisives par match en 2022-23), qui permettent aujourd’hui aux Knickerbockers de figurer à la 7e place de la Conférence Est, alors que R.J. Barrett est toujours absent. Grosses perfs individuelles, bons résultats collectifs, vous commencez à nous voir venir avec nos sabots de la pointure de Michael Phelps.

Jalen Brunson mérite-t-il une sélection au All-Star Game 2023, qui se tiendra en février prochain à Salt Lake City ?

Sur le plan individuel, les chiffres parlent pour lui. Au scoring, l’ancien Maverick se situe à l’Est, au même niveau ou au-dessus de clients tels que Kristaps Porzingis, Bam Adebayo, Darius Garland, Paolo Banchero, Tyler Herro, Kyle Kuzma ou encore Tyrese Haliburton, tous dans la discussion. Sur le plan collectif, la bonne saison des Knicks les rend légitimes pour envoyer un représentant au match des étoiles. C’est peut-être un peu juste pour deux.

Et c’est sans doute là que le bât blesse pour l’ami Jalen. Le fils de Rick Brunson a en effet le malheur – très relatif certes – d’avoir pour coéquipier à Gotham le dénommé Julius Randle, qui a mine de rien un sacré dossier lui aussi. L’empereur romain tourne à 24,4 pions et 10,1 rebonds de moyenne cette saison, et pour le bilan collectif on en a déjà parlé. Alors certes, au regard de l’excellent exercice de la franchise de Big Apple, il serait logique de voir Brunson ou Randle récompensé par les coachs d’une place de remplaçant au All-Star game. En revanche, sauf blessure, difficile d’imaginer deux joueurs d’une équipe 7e de sa conférence au main event de la foire à la saucisse du basket. On pourra reconnaître à Brunson le mérite d’avoir créé une vraie discussion sur le sujet, et ça, c’est déjà une sacrée performance.

Oui, Jalen Brunson joue cette saison à un niveau All-Star, sur le plan individuel et collectif. Cela ne sera pas une mince affaire d’obtenir la distinction qui va avec. Mais à défaut d’avoir deux joueurs étoilés, les Knicks pourront peut-être se consoler avec une place au play-in tournament… et plus si affinités ?

Source texte : NBA / Basketball Reference