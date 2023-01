Les Detroit Pistons l’ont emporté cette nuit à domicile face aux Minnesota Timberwolves. Au milieu de ce match, un duel Franco-Français entre Killian Hayes et Rudy Gobert, qui a tourné en faveur du plus jeune.

Déjà, on commence par vous passer le bonjour avec cette petite vidéo qui résume assez fidèlement le déroulé des évènements de cette nuit du côte de la Little Caesars Arena, et la plutôt bonne soirée qu’a passé Killian Hayes face aux Wolves.

KILLIAN WITH THE BIG MAN MOVE💪 pic.twitter.com/LqP0NXW5DW — Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 12, 2023

Et oui mesdames et messieurs, un ancien triple DPOY sur le tableau de chasse, voilà de quoi couronner avec la manière la belle performance du meneur tricolore. Bien évidemment, ça ne célèbre pas trop fort, histoire de préserver l’harmonie du groupe France à quelques mois d’un Mondial lors duquel Kiki pourrait faire équipe avec sa victime du soir. Mais l’ancien joueur d’Ulm (Allemagne) a tout de même des raisons d’être satisfait de sa performance : 18 points et 9 passes à un honorable 50% d’adresse, avec la victoire en prime. Si le Frenchy de 21 ans peine toujours à trouver de la régularité, il continue cependant de montrer des choses encourageantes.

Le basket restant un sport collectif, il faut rendre à César ce qui lui appartient, et saluer les belles performances de Saddiq Bey (31 points) et de Bojan Bogdanovic (27 unités). À moins d’un mois de la trade deadline, les dirigeants de Motor City ont d’ailleurs certainement dû se frotter les mains devant la copie du vétéran croate, plus que jamais au cœur des rumeurs.

Cela ne fait que la 12ème victoire en 45 rencontres pour Detroit cette saison, pas de quoi détourner la franchise du Michigan de l’objectif Victor Wembanyama. Mais en ces temps difficiles, tout est bon à prendre pour remonter le moral des troupes. Du côté de Minneapolis, avec une dixième place à l’Ouest qui qualifie ric-rac les Wolves pour le play-in tournament, l’heure est à la surveillance des rétroviseurs et aux grandes questions philosophiques.

Une belle copie pour l’ami Killian Hayes, à laquelle on pourrait ajouter un point bonus pour la performance collective. La mène est bien gardée du côté des Pistons, pourvu que ça dure.