Auteur d’un début de saison solide avec les Detroit Pistons, Bojan Bogdanovic intéresse plusieurs équipes ambitieuses et désireuses de se renforcer sur les ailes. Le vétéran croate, 34 ans en avril prochain, va-t-il quitter le Michigan cet hiver ?

On le disait, malgré une saison sportive difficile pour les joueurs de Dwane Casey (11 victoires pour 30 défaites, avant-derniers à lEst), Bojan Bogdanovic produit une saison individuelle de bonne facture du côté du Michigan (21,1 points par match, meilleure moyenne en carrière, à 48,7% d’adresse dont 42,2% depuis la Little Caesars Arena). De quoi éveiller la curiosité de plusieurs franchises de la Ligue autour du cas du coéquipier de Dario Saric et d’Ivica Zubac en sélection.

Et pour cause, ce ne sont pas les points positifs qui manquent dans le dossier de l’ami Bojan. On parle là d’un joueur capable d’apporter du scoring dans l’aile, d’étirer le jeu grâce à son adresse lointaine et qui connaît bien les Playoffs avec 6 participations en 8 saisons dans la Grande Ligue. Bien figurer en postseason, c’est justement l’aspiration des équipes qui, selon plusieurs médias US, se sont penchées sur le dossier de l’ancien joueur du Jazz et des Pacers.

Jake Fischer de Yahoo Sports nous apprend que les Cavaliers, les Mavericks, les Suns et les Lakers sont intéressés, tandis que Matt Moore d’Action Network rajoute les Bucks à cette liste. Vous l’aurez compris, que du beau monde – on ne fera pas de vanne sur les Lakers, si c’est ce que vous attendiez – et que des teams au sein desquelles le profil de Bogdanovic a tout pour faire sens et apporter une vraie plus-value.

Mais bon, une fois que l’on a dit ça, encore faut-il pouvoir le bouger ce bon Bojan. Le joueur verrait certainement d’un bon œil un déménagement dans une organisation plus ambitieuse. Faisant preuve d’un professionnalisme sans faille pour encadrer la jeunesse de Detroit depuis son arrivée en provenance de Salt Lake City, l’heure est maintenant au changement. Cependant, du côté des franchises désireuses de l’attirer, il va falloir proposer du costaud.

Le joueur passé par le Real Madrid et le Fenerbahçe est sous contrat jusqu’en 2024 (plus une année non-garantie) et est payé cette saison 19,5 millions de dollars (20 la saison prochaine). En pleine reconstruction autour de Cade Cunningham et Victor Wembanyama , les Pistons feront certainement le nécessaire pour obtenir les bonnes pièces – à commencer par des premiers tours de draft ? – pour bâtir le futur de la franchise.

Un bon contributeur statistique, adroit, expérimenté, encore sous contrat dans une franchise en reconstruction, le cas Bojan Bogdanovic a beaucoup d’éléments pour être l’un des gros dossiers de la prochaine trade deadline. Alors… quelle équipe saura suffisamment satisfaire les Pistons pour s’attacher les services du Croate ?

Source texte : Yahoo Sports, Action Network via Bleacher Report