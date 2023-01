Depuis son arrivée en NBA, Luka Doncic a posé beaucoup de problèmes à l’heure de trouver la bonne formule défensive pour le contenir. Passé l’effet de découverte de sa première saison, le meneur star des Mavericks reste un vrai cauchemar pour tous les coachs adverses. De Monty Williams à Chauncey Billups, les techniciens de la Grande Ligue se sont exprimés pour The Athletic sur un joueur qui , soir après soir, écoeure tous ceux qui se mettent sur son chemin.

“Il provoque beaucoup de sessions vidéo très tardives et de discussions avec le staff” – Monty Williams, coach des Suns

Première phrase, déjà très indicative de tout les maux de têtes causés par le phénomène Luka Doncic. Après un peu plus de deux mois de compétition en NBA cette saison, la tête blonde des Balkans est tout en haut des classements dans la course au trophée de MVP. Et pour cause, ses statistiques sont complètement folles : 34 points, 8,8 rebonds et 8,7 passes. Des matchs exceptionnels, avec même une performance historique pour clôturer 2022.

Pour les coachs, impossible d’arrêter Luka Magic. La capacité à scorer très efficacement dans de multiples secteurs de jeu couplée à une vision de jeu qui met ses coéquipiers dans un fauteuil pour également s’ouvrir le panier en font un joueur parmi les plus dangereux qu’ont eu à gérer les staffs techniques de NBA.

“C’est un cauchemar, nous n’avons pas les réponses” – Darvin Ham, coach des Lakers.

Un vrai casse-tête que de défendre Lulu donc, d’autant plus que ses approches du jeu multiples en font un des joueurs les plus imprévisibles de la ligue. Sur pick & roll ? Attention, changez sur l’écran et votre pivot va participer à Danse avec les Stars sans y avoir consenti. N’oubliez pas non plus que Christian Wood est souvent au service du screen, et donc qu’il ne fera qu’une bouchée de votre extérieur chargé de défendre Luka. Ne pas changer, alors..? Le physique de Doncic lui permet de se créer les opportunités proche du panier. Une technique impressionnante couplée à un physique costaud, voilà ce qui impressionne le plus Monty Williams.

“Il fait un très gros boulot sur son dernier appui pour trouver ses coéquipiers partout. Je ne sais pas si quelqu’un lui ressemble, en termes de combinaison entre technique et taille.” – Monty Williams

Un peu de dépit dans cette déclaration non ? Plutôt logique, car le coach de Phoenix vient de soulever l’un des axes les plus terrifiants quant à la défense sur le 77 des Mavericks : la capacité de distribution du ballon. Alors que beaucoup de joueurs souffriraient beaucoup d’une prise à deux, Luka n’en a – presque – que faire. Deux défenseurs sur un seul attaquant, ça veut surtout dire qu’un bonhomme est tout seul quelque part, et aussi aiguisées soient les rotation défensives, difficiles de ne pas voir le cuir arriver instantanément dans les mains du type laissé à découvert. Nous n’avons pas encore parlé de son jeu à longue distance, mais The Athletic

Pour l’ancien coach des Pelicans Stan Van Gundy, il est tout bonnement impossible de trouver la bonne formule. Alors en poste à New-Orleans (saison 2020-21), le tacticien n’a pu qu’observer Luka Magic éteindre son équipe à deux reprises – 39,5 points de moyenne sur les deux confrontations dans la saison – malgré de nombreux changements dans sa stratégie défensive.

“Il nous a détruit, cela veut dire que mes choix n’étaient pas bons” – Stan Van Gundy

Un peu de chiffres ? Synergy Sports rapporte que Luka Doncic apporte 1,18 point par pick & roll tenté, seul Stephen Curry fait mieux cette saison. D’ailleurs, sur les 80 fois où Lulu a donné le ballon au grand dadet qui lui a servi l’écran, les Mavs ont marqué 125 points, soit 1,56 point par tentative pour un tir qui vaut deux points. Faut se rendre compte de la dinguerie hein. Ses feintes tueuses font systématiquement décoller les défenseurs, et alors là bonjour les couloirs de passes et de drive qui s’ouvrent, c’est open-bar. Darvin Ham évoque également la polyvalence offensive de Doncic.

“Je ne peux pas exprimer assez pour que les gens comprennent à quel point il est bon. Il met énormément de pression sur son défenseur pour l’empêcher de le contenir sans faire faute. Vous essayez de réagir à la pression qu’il met sur un seul défenseur ? Vous êtes déjà en train de surréagir, et ils ont des trois-points ouverts” – Darvin Ham

Pour le contrer ? Stan Van Gundy note que certains coachs tentent de le forcer à jouer sur sa main droite, avec laquelle le prodige est plus à l’aise en percussion et à la passe. Cela permet de l’attirer plus proche du cercle, et donc d’éviter ses fameux step back à trois-points, l’une de ses armes les plus létales, hein les Clippers ? N’empêche que là encore, un danger évité en amène plusieurs autres.

“Il est un meilleur passeur avec sa main droite, parce qu’il peut faire sa hook pass dans le corner opposé plus facilement. Il est également meilleur finisseur sur sa main droite. Certains essayent de le forcer à jouer dessus, car ils écartent la possibilité d’un step back à trois-points” – Stan Van Gundy

L’ex-coach des Pels exprime même une forme d’abandon sur le sujet, puisque Doncic fait pour lui partie de ces grands joueurs pour qui il n’existe aucune recette miracle à l’heure de vouloir les contenir. L’admiration est le sentiment qui prédomine à l’heure de conclure.

“Le truc c’est que, rien ne marchera efficacement. C’est toujours le cas contre les grands joueurs. Si vous compilez tous les forces offensives de Doncic, je pense qu’il est le meilleur que j’ai jamais vu. Il est incroyable” – Stan Van Gundy

Mais qui es-tu vraiment, Luka Doncic ? Un super-saiyan ? Un envoyé des esprits de la balle orange ? En tout cas, ce que tu fais en NBA est complètement dingue. Un niveau de performance qui pousse les coachs à s’arracher les cheveux dès que Dallas apparaît sur le calendrier, c’est assez peu commun quand même, si ce n’est très rare.

Source : The Athletic