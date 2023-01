Touché à la cheville gauche face au Heat le lendemain du Jour de l’An, Nicolas Batum a manqué (pour son plus grand bien) la fessée face aux Nuggets cette nuit. En revanche, d’après les informations du Bleacher Report, il pourrait revenir ce dimanche face aux Hawks.

Quelle équipe n’aurait pas besoin d’un bon Nico Batum pour équilibrer son collectif ? En tout cas, c’est oui pour les Clippers. Les joueurs de Tyronn Lue sont en effet sur une série de quatre défaites d’affilée, la dernière en date face aux Nuggets, et quelle défaite (31 points d’écart).

Un retour de Batman pourrait être utile pour aider à mettre un terme à tout cela. Ça tombe bien, Chris Haynes du Bleacher Report indique que le français viserait le match contre les Hawks – dimanche prochain – pour fouler à nouveau le terrain. Pour rappel, Nic’ manqué deux des quatre rencontres de la série de défaites des Voiliers et a vu les deux autres être tronquées par ses pépins physiques. Le renfort du couteau suisse (enfin, français du coup) du groupe est donc certainement attendu avec impatience par toute la bande de Tyronn Lue.

Les Clips sont actuellement sixièmes de l’Ouest et ont encore un peu de marge sur leurs plus proches poursuivants, tous Blazers, Suns et Warriors soient-ils. Ajoutons que sur les quatre défaites de la série en cours, seule celle face à Denver fut une véritable rouste, les autres se jouant à dix points d’écart ou moins. Mais quand même, après un début de saison perturbé par le difficile retour de blessure de Kawhi Leonard, les coéquipiers de Paul George seraient bien inspirés de s’éviter toute forme de crise sportive.

On suivra avec attention la fin du rétablissement et le retour sur les parquets NBA de notre ami Nico. Et l’on ne doute pas qu’il saura dès lors contribuer à refaire de ses Clippers de fameux trois-mâts fin comme des oiseaux (Hissez haut, Santiano).

Source texte : Bleacher Report