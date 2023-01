Après seulement quatre matchs hier soir, la NBA nous offre une sublime soirée à onze rencontres pour bien attaquer le week-end. Onze parties de basket, ça veut dire qu’il y en aura pour tous les goûts, avec des grosses équipes au programme et un joli petit match sur les coups de 3h. Messieurs dames, demandez le programme !

# LE PROGRAMME

1h : Sixers-Bulls

# À NE PAS MANQUER

Nuggets-Cavaliers, 3h : Sympathique affiche entre le roi actuel de la conférence Ouest et le très séduisant quatrième de l’Est. Les Cavaliers auront fort à faire en déplacement, puisqu’ils sont privés de Darius Garland… mais aussi de Donovan Mitchell. Sans Dada et Dodo, la responsabilité offensive sera sans doute pour Evan Mobley, l’homme qui a terminé les Suns pour arracher un gros succès mercredi soir. À noter l’absence de Ricky Rubio également, en fait les Cavs vont peut-être faire jouer les assistants-coachs hein. Bon, plus sérieusement, la capacité de cette équipe à se battre en l’absence de ses deux leaders offensifs sera attentivement observée. En face, pas de quartier : hormis Jeff Green, tout le monde sera là pour fumer la troupe de JB Bickerstaff. Après avoir éteint les Clippers la nuit dernière, Nikola Jokic et les siens n’auront qu’une seule envie, à savoir réitérer la performance contre les visiteurs du soir. Jamal Murray, Michael Porter Jr, Aaron Gordon Bones Hyland, tout le monde sera sur le pont pour participer à la teuf. Gros match en perspective, alors mettez vos réveils !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT