Après une première nuit en douceur, la NBA passe la seconde aujourd’hui avec pas moins de douze matchs et 24 équipes sur le pont ! Jetons un œil sur le délicieux menu qui s’offre à nous. C’est parti pour le programme NBA du jour.

# LE PROGRAMME

1h : Pistons – Magic

1h : Pacers – Wizards

1h30 : Hawks – Rockets

1h30 : Nets – Pelicans

1h30 : Heat – Bulls

1h30 : Raptors – Cavs

1h30 : Grizzlies – Knicks

2h : Wolves – Thunder

2h : Spurs – Hornets

3h : Jazz – Nuggets

4h : Suns – Mavericks

4h : Kings – Blazers

# À NE PAS LOUPER

On ne va évidemment pas faire une preview pour chaque rencontre mais on vous filera comme toujours les principaux intérêts de cette deuxième soirée de la saison. Le premier détail important : ça débute dès une heure du matin sur la côte Est avec un Pistons-Magic qui sent bon la Lottery mais surtout les pépites. Cade Cunningham dans le coin gauche, Paolo Banchero dans le coin droit, nous au milieu avec du popcorn, on va voir si le first pick de la Draft 2022 est capable de mater son prédécesseur. Dans le même temps, les Pacers de Tyrese Haliburton vont poursuivre leur développement face à une équipe des Wizards qui entend bien jouer les Playoffs en 2023 derrière son tandem Beal-Porzingis.

À partir de 1h30, il sera officiellement difficile d’avoir des yeux partout avec un quintet de matchs qui débute. Le Heat-Bulls et le Raptors-Cavs ont des bonnes têtes de premier tour de Playoffs à l’Est, et cela sera aussi l’occasion de voir Evan Mobley et Scottie Barnes se livrer un duel sur fond de rivalité made in Rookie Of the Year. Impossible aussi de ne pas mentionner le déplacement de Zion Williamson et ses camarades Pelicans chez les Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving. Du show est au programme assurément. Le show, c’est justement le surnom de Ja Morant et Trae Young. Grizzlies et Hawks reçoivent les Knicks et les Rockets, pour des débuts en douceur.

Vous fatiguez ? Pas nous, ni Rudy Gobert d’ailleurs. Le pivot tricolore a déjà effectué ses débuts avec les Wolves mais ce soir sera sa première en match officiel avec son nouveau maillot. À domicile et face au Thunder, on se dit que ça peut valider une grosse victoire d’entrée, et sans trop stresser. Petite dédicace au Spurs-Hornets qui se jouera dans le même temps et qui est à -2 sur l’échelle de la hype. Il faudra du courage pour se poser devant vu le programme autour.

Force et honneur Maximus, enfin force et honneur surtout au MVP en titre. Nikola Jokic et ses Nuggets préchauffent tranquillement à Salt Lake City, où ils défieront à 3h une équipe du Jazz new look, qui va gentiment jouer le fond du classement à l’Ouest. On finit à 4h par le bouquet final. D’une part un King-Blazers qui pourrait bien être l’affiche du play-in d’ici quelques mois et surtout une revanche enflammée entre Suns et Mavs. Quelques mois après avoir humilié Phoenix sur son parquet, Dallas revient dans l’Arizona pour voir si le cactus est toujours aussi friable. Devin Booker et ses copains risquent d’avoir le couteau entre les dents.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT