Les résultats de la nuit

Celtics – Sixers : 126-117, les stats ICI, et ça c’est le récap

– Sixers : 126-117, les stats ICI, et ça c’est le récap Warriors – Lakers : 123-109, les stats ICI, et ça c’est le récap

Ce qu’il fallait retenir

Une opening night c’est toujours particulier car quoiqu’il arrive ça n’est pas la nuit la plus idéale pour tirer des conclusions. Nous tenterons donc de ne pas en faire (trop). Cette nuit donc ? Boston s’est positionné en tant que grandissime favori à l’Est, pendant que les Warriors en faisaient de même à l’Ouest, alors que les Sixers risquent de galérer pour ne pas descendre en Ligue 2 la saison prochaine (malgré le trophée de MVP qui tend les bras à James Harden) et que les Lakers sont à 48h d’être purement dissous pour manque de fonds de jeu. Il semblerait qu’on ait perdu au petit jeu des conclusions hâtives alors rajoutons que Vincent Collet est à deux doigts de déclarer qu’il n’est plus intéressé par Joel Embiid et on aura fait le tour. Plus sérieusement ? Bill Russell a été honoré ne grandes pompes par un TD Garden ému aux larmes et les Warriors avaient de belles chemisettes pour recevoir leur bague 2022, ça ce sont des faits et non des conclusions foireuses. Et dîtes-vous bien que ce soir il y a 13 matchs au programme, et que si vous êtes justement friands des analyses beaucoup trop rapides vous risquez de manger à votre faim demain à la même heure.

Le top pick en TTFL : James Harden

Le Top 10 : Clique ICI ou patiente un peu

Quelques souvenirs de la nuit

ALLEZ, C’EST PARTI !! BONNE SAISON NBA 2022-23 À TOUTES ET À TOUS !! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 18, 2022

Les Warriors : Draymond stp pour la reprise joue la discret ce serait bien de te fondre dans le décor après ce qui s’est passé Draymond Green :pic.twitter.com/RGsEQUVeuC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

16 points pour James Harden dans le premier quart temps. 8/8 aux lancers

3/4 au tir

2/3 du parking He’s back. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

On était tout près d’une dinguerie.pic.twitter.com/0murHqbjnJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

22 points pour James Harden qui, à l’image de ce shoot, est sur un nuage ce soir.pic.twitter.com/trwMaXqNVW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

Le bagage offensif de Tatum : pic.twitter.com/vXcryKgsz6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

35 points pour Jayson Tatum. 35 points pour Jaylen Brown. The Jay Brothers. Masterclass de duo en opening night. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

« I got a really big team

They need some really big rings » 💍pic.twitter.com/iU7Zo6Z4gL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

Téma la taille du flex.pic.twitter.com/mpqJUMsWxg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

Ça y est l’autre fou il est de retour avec ses cours de danse publique.pic.twitter.com/JcwyTBUE5n — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

Sur ma vie il tire avant d’avoir réceptionné la balle tellement ça va vite pic.twitter.com/LjaM1N1ynL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

Westbrook, Reaves, Toscano Anderson, Gabriel et Nunn. James Naismith est pas mort pour ce cinq. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022

