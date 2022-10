Avant la rencontre d’ouverture face aux Sixers cette nuit, les Celtics n’ont pas manqué d’honorer leur légende la plus marquante : Bill Russell. Le plus grand winner de l’histoire, décédé le 31 juillet dernier, a eu droit à un magnifique hommage.

Ce n’était pas que l’Opening Night à Boston ce mardi, c’était aussi la Bill Russell Night. Les Celtics ont en effet profité de leur premier match officiel au TD Garden depuis le décès du légendaire pivot pour saluer une nouvelle fois son immense carrière et surtout l’impact qu’il a pu avoir autant sur qu’en dehors des parquets. Entre billets commémoratifs distribués aux fans, vidéos hommage remplies d’émotion, numéro 6 présent sur le parquet et magnifique speech signé Jaylen Brown, c’est la salle tout entière qui s’est unie en l’honneur du grand Bill. De plus, les Celtics ont également porté leur nouveau maillot City Edition pour cette rencontre face aux Sixers, une manière supplémentaire de rendre hommage à Russell étant donné qu’il comporte plusieurs références au plus grand winner de l’histoire, comme ces 11 diamants dorés pour représenter ses 11 bagues de champion remportées en tant que joueur (record NBA all-time).

Mais sans aucun doute, Bill Russell était un grand homme pour ce qu’il incarnait. Lorsque les tensions raciales étaient au plus haut dans notre société, il représentait une forme de noblesse et d’honneur qui dépassait le sport. Le respect qu’il reçoit de la part des personnes est éternel, et je suis reconnaissant d’avoir pu serrer sa main. Il était un vrai champion sur et en dehors du terrain, et notre reconnaissance est infinie.

« Bill Russell était un grand homme, mais qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’est-ce qui définit sa grandeur ? Ce qui la définit, c’est qui il était en tant que mentor, en tant que père, en tant que membre de cette communauté, et évidemment ses 11 bagues de champion, en tant que joueur et coach.

Les différentes formes d’hommage à Bill Russell étaient toutes aussi belles les unes que les autres. Mais le plus beau au final, c’est sans doute la victoire remportée par les Celtics face aux Sixers lors de ce match d’ouverture de la saison NBA 2022-23. Quelque part, de tout là-haut, Bill Russell a dû apprécier.

Everyone coming to tonight’s game gets one of these special commemorative tickets 🎟️☘️ pic.twitter.com/6HtSnMNxA5

Jaylen Brown speaks on the lasting impact and legacy of the great Bill Russell 💚 pic.twitter.com/hmh2OvZAyY

Before tip-off tonight the @celtics honored Bill Russell with a poem titled "SESTINA" written and performed by Porsha Olayiwola 💚 pic.twitter.com/xAn4DuQx0j

Bill Russell was truly one of a kind 💚 pic.twitter.com/4bCG00iEXJ

FIRST LOOK: The Boston Celtics will begin the NBA season in jerseys honoring Bill Russell.

The new “City Edition” uniforms were designed with Bill’s involvement over a year ago, and feature 11 gold diamonds down a parquet panel, honoring Russell’s league-record 11 championships. pic.twitter.com/rOBqYSJgEU

— Nick DePaula (@NickDePaula) October 17, 2022