On vivait une première mi-temps assez inégale en terme de frissons, puis James Harden a décidé d’enfiler son costume de MVP, son costume 2015-108, et au cœur d’une première mi-temps assez dantesque (22 points) voilà qu’il nous a envoyé le premier Shaqtin de la saison. NBA is back baby !

On que c’est beau de revoir James Harden sans ses bourrelets et avec de l’envie plein les poils de barbe. Des lancers par valises, on attaque un peu le panier et rien ou presque ne nous fait peur derrière la ligne à 3-points, bon courage aux adversaires des Sixers si les mecs jouent avec deux MVP chaque soir. Mais James Harden c’est aussi un joueur…spécial, capable de nous offrir des séquences poilantes, logique quand on se fait surnomme The Beard me direz-vous. Cette nuit pour ce match d’ouverture de la saison ? Le level est déjà très haut, visez plutôt :

On était tout près d’une dinguerie.pic.twitter.com/0murHqbjnJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2022



Un peu plus de deux minutes à jouer avant la mi-temps, le pop corn commence à frétiller dans le micro-ondes ne me jugez pas, et voilà donc le premier méfait de Ramesse cette saison. Un public du TD Garden qui se cache les yeux mais qui ne tarde pas à pouffer devant la fin de l’action, mais attention au retour de bâton en deuxième mi-temps, oui on écrit ce papier à la mi-temps, oui nos doigts brûlent car c’est la reprise.

A peine une heure passée dans cette saison NBA qu’on a donc déjà eu droit à un premier blooper, et est-ce que ce ne serait pas exactement pour ça que la NBA nous a tant manqué depuis le mois de juin. Allez, vite, on enchaine, y’a une quinzaine de mecs qui nous ont prévu des dingueries jusqu’au bout de la nuit.