C’est officiel, voilà le premier Top 10 de cette saison 2022-23 et ça fait du bien de balancer ces mots. On se regarde tout ça et on vous résume cette dose de bonheur en quelques mots plus ou moins bien choisis. Allez, let’s go !

Jayson Tatum n’est pas descendu en température depuis les Finales NBA. Petit Euro step avec la faute, du très bon Jay Brother.

Steph Curry a célébré sa nouvelle bague avec un magnifique reverse et le and one en prime. Le Chef toujours au rendez-vous pour les Dubs.

Si vous pensez qu’on va encore parler de Benjamin Button en mentionnant LeBron James cette saison, vous avez probablement raison.

Steph qui nous sort des moves au poste bas, c’est pas fréquent mais c’est tout aussi beau que son arsenal habituel.

Critiques ou non, Russell Westbrook reste un sacré marsupilami.

Oh le triplé pour Baby Face, avec un Anthony Davis totalement dans la sauce face aux dribbles du Splash Brother. Voilà ce qui arrive quand on parle trop en avant-match.

Les Celtics ne pouvaient pas mieux défendre mais James Harden reste James Harden.

Jaylen Brown est toujours aussi violent lorsqu’il monte au cercle.

Joel Embiid ne voulait pas manquer la fête alors il s’invite dans le Top 10 avec un contre XXL sur un Derrick White qui s’est pris la foudre.

La place d’un King est sur le trône et LeBron James s’empare donc de la première place avec un bon gros tomar en contre-attaque.