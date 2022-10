Qui dit reprise de la NBA dit aussi reprise des bonnes habitudes. Dès que sonne minuit, tout le monde est invité sur Twitch pour décortiquer l’univers du ballon orange et de la NBA. Deux petits mots qui sont peut-être un détail pour vous mais pour nous qui veulent dire beaucoup : allez, café !

Il est là, il est beau, c’est le premier allez, café de la saison régulière 2022-23 ! Il nous aura fallu attendre longtemps mais la NBA est bel et bien de retour pour notre plus grand bonheur. Pour ce premier passage à la cafetière, quel programme ? On parle un peu des deux matchs du soir, forcément, mais aussi l’énorme programme de demain (aujourd’hui donc), avec un alléchant Spurs-Hornets (non). Le allez, café c’est aussi l’avis du peuple sur certains thèmes qui nous intéressent tous comme les projections de classement de la saison à venir ou l’affaire Draymond Green. Enfin, un bon live ne serait pas un bon live sans un jeu et en particulier un quiz de la mort. Le thème du jour : le cinq de départ de chaque franchise à l’opening night de la saison 2021-22. On espère que vous avez de la mémoire, 150 noms de joueurs à trouver.

Comme d’hab, on fait la bise à tous ceux et à toutes celles qui étaient là avec nous à l’heure où le carrosse est redevenu citrouille. Pour les absents, on vous balance le replay de suite et le plus important : bonne saison à tous !