On l’attendait giga dominateur face à une raquette privée de son défenseur le plus à même de le gêner (Robert Williams III), mais Joel Embiid a un peu pédalé dans la semoule pour son premier match de la saison. On n’est pas sur une disasterclass totale hein, attention, mais la boxscore sauve clairement le bilan d’un match dont le ressenti ne nous a pas spécialement ambiancé.

26 points, 15 rebonds et 5 passes, d’où l’importance de regarder les matchs et de ne pas s’arrêter à une ligne de stats. Cette nuit Joel Embiid n’a pas été désastreux, loin de là, mais il n’a pas non plus montré une envie débordante d’en découdre, à part quand il a fallu caler une clef de bras au troll local Marcus Smart. Un début de match timide, avec deux fautes au compteur assez rapidement, ce qui vous en conviendrez ne vous aide pas à défendre comme si votre vie en dépendait. En attaque ? Le plus souvent pris à deux à l’initiative de ce briscard d’Al Horford, Jojo s’en est parfois sorti, au talent car il en est pétri, mais il s’est bien souvent pris les pieds dans le tapis, s’en sortant (une nouvelle fois) grâce à une petite quantité de coups de sifflets bien généreux. Ses quinze rebonds ? Une grande majorité d’entre eux qui lui sont tombés dans les mains sans vraiment d’adversaire à bumper, les Celtics ayant privilégié cette nuit le repli défensif et grand bien leur en a pris.

En bref c’est un Joel Embiid sûr de ses moves en attaques et profitant des respirations adverses qui a planté ses 26 points, mais la tenaille mise en place par Al Horford, Grant Williams et un Noah Vonleh qui se souviendra du voyage a considérablement gêné le pivot des Sixers. Selon nos sources la FFBB aurait d’ailleurs envoyé un fax à la franchise de Pennsylvanie pour lui signifier qu’elle n’était plus intéressée par cette histoire de passeport FIBA et qu’elle se contenterait d’Alexandre Chassang à l’avenir, et plus sérieusement on attend donc mieux du Process et ce dès demain soir face aux Bucks, histoire de ne pas voir ses Sixers enchainer une deuxième défaite de suite contre un cador de l’Est, jamais bon pour le moral comme le chantait la Compagnie Créole.

26 points mais 1/6 du parking, des fautes provoquées mais six balles perdues dont une ou deux bien rageantes et des fautes rapides, bref une première un peu chaotique mais loin d’être dramatique non plus. Réponse de l’intéressé attendue dans moins de 48h, et au pire… on attendra 24h de plus.