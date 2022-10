C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros journal qui résume tout, aussi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et bien sûr le plus savoureux, le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Pas de Zach LaVine pour la première des Bulls (et peut-être même le match de vendredi) ! Opéré du genou cet été, l’arrière ne semble pas avoir récupéré à 100% encore. Décidément les genoux et Chicago… (coucou Lonzo)

Sources: Zach LaVine may also miss Friday’s game vs. Wizards, with likelihood the two-time All-Star makes his season debut in Saturday’s home opener vs. Cleveland. https://t.co/YdRRrgua5y — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2022

Pas de Keegan Murray pour les Kings ce mercredi, l’ailier est dans le protocolore sanitaire. À De’Aaron Fox et Domantas Sabonis de sortir le grand jeu.

Keegan Murray (health and safety) has officially been ruled out for the home opener on Wednesday. Kevin Huerter (left ankle soreness) is questionable, although he participated fully in practice on Tuesday. — James Ham (@James_HamNBA) October 19, 2022

C’est déjà l’amour fou entre Marcus Smart et Joel Embiid. (« J’aurais pu lui ouvrir la tête mais je ne l’ai pas fait » pour ceux qui ont fait anglais LV8)

« I could have cracked his head open, but I didn’t » 😳 Marcus Smart on his scuffle with Joel Embiid (via @RealBobManning)pic.twitter.com/1iZQH3S1k2 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 19, 2022

Kyrie Irving pense que la demande de trade de Kevin Durant a rendu les Nets… plus forts. Nouvelle théorie « intéressante » Uncle Drew, maintenant va falloir prouver sur le terrain.

Kyrie Irving says KD requesting out made the Nets better pic.twitter.com/uNMFxouCsN — Brooklyn Netcast (@BrooklynNetcast) October 18, 2022

Sur nos autres réseaux

Le programme de la nuit