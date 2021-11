Programme NBA : un séduisant Bucks – Knicks et un gros duel Scottie Barnes vs Evan Mobley, pointez vos paraboles vers l’Est !

On est vendredi, autrement dit l’heure de vous auto-récompenser après une dure semaine de boulot ou de cours avec une bonne soirée NBA. Au menu, Flying Ja contre les D.C. Boys, le retour de Blake Griffin à Detroit, les champions en titre qui accueillent les champions de la « hype » et bien plus. Calez-vous dans votre sofa les deux pieds sur la table basse, et profitez.

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

0h : Wizards – Grizzlies

Wizards – Grizzlies 0h : Pistons – Nets (sur BeIN Sports)

Pistons – Nets (sur BeIN Sports) 0h : Magic – Spurs

Magic – Spurs 0h30 : Raptors – Cavaliers

Raptors – Cavaliers 0h30 : Bucks – Knicks (sur BeIN Sports)

Bucks – Knicks (sur BeIN Sports) 1h : Timberwolves – Clippers

Timberwolves – Clippers 3h : Kings – Hornets

Kings – Hornets 3h : Trail Blazers – Pacers

Trail Blazers – Pacers 3h : Warriors – Pelicans

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Wizards – Grizzlies (0h) : plus tôt cette semaine, Ja Morant a tweeté que Memphis était un « must watch« les soirs de match, et il n’est clairement pas dans l’ostentation. On ne s’ennuie jamais quand le jeune meneur explosif est de sortie, et le spectacle est toujours garanti avec une équipe de Memphis qui score pas mal. Le mariage entre un peu de Grit & Grind et la jeunesse des Grizzlies fait penser à des âmes-sœurs même s’il faut bien avouer que c’est un peu portes ouvertes en défense. Vivement le retour de Dillon Brooks hein. En face, Washington réalise un début de saison intéressant. C’est équilibré, c’est profond, et ce qui est encourageant lorsqu’on essaye de se projeter dans la saison, c’est que Bradley Beal n’est pas encore à son meilleur niveau. Le boss des Wizards et pour l’instant bien entouré avec un Montrezl Harrell revigoré et Spencer Dinwiddie qui revient bien de sa blessure, sans oublier les Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma.

*WE are must see TV. https://t.co/wL0OZZ5ZtV — Ja Morant (@JaMorant) November 4, 2021

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Un autre match sans D’Angelo Russell pour les Timberwolves. Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns ont essayé de tenir la baraque sans le meneur, mais le premier match contre les Clippers a prouvé que c’était plus facile pour Minnesota avec tous les matelots sur le pont. Les Loups pourront-ils éviter une quatrième défaite de suite contre les Clippers de Playoffs P ?

Gros duel entre Scottie Barnes et Evan Mobley. Les jeunots, draftés respectivement quatrième et deuxième, donnent raison à leur franchise soir après soir. Toronto est dans une forme inattendue et on peut en dire de même pour Cleveland, mais certains vont devoir step-up chez les Cavs avec les absences de Kevin Love, Isaac Okoro et Lauri Markannen.

Jrue Holiday devrait faire son retour face aux Knicks après cinq matchs d’absence. De quoi aider Giannis, qui doit se sentir un peu seul depuis plusieurs matchs sans ses copains du Big Three (Holiday et Khris Middleton) ainsi que Brook Lopez.

Le retour de Blake Griffin à Detroit évidemment , et on garde aussi un œil sur Cade Cunningham qui va essayer de confirmer sa petite montée en puissance après des débuts assez cata. Hier, il s’est gratifié d’un petit shoot depuis la cabine des commentateurs et d’une performance à 18 points, 10 rebonds et 4 passes, dans la défaite contre les Sixers .

Gros trafic sur le League Pass ce soir. Si vous prévoyez de vous enfiler la totalité des rencontres, le replay est fortement conseillé, car trois séries de matchs seront à la même heure. À première vue, le choix sera compliqué, bonne chance pour trancher !