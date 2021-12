Programme NBA : Knicks – Bucks à 18h, on sait déjà ce qu’on va mater à l’heure de l’apéro

C’est dimanche et comme à chaque fin de semaine, on profite d’un programme sympa avec un match NBA à un horaire cadeau. Attention à bien mettre l’alarme, les hostilités commencent dès 18h ce soir.

# PROGRAMME NBA DU DIMANCHE 12 OCTOBRE 2021

18h : Knicks – Bucks (BeIN Sports 3)

: Knicks – Bucks (BeIN Sports 3) 0h : Pistons – Nets

: Pistons – Nets 1h : Thunder – Mavericks

: Thunder – Mavericks 1h : Spurs – Pelicans

: Spurs – Pelicans 3h : Blazers – Wolves (BeIN Sports 4)

: Blazers – Wolves (BeIN Sports 4) 3h30 : Lakers – Magic

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Knicks – Bucks (18h00) : certains vont peut-être croire qu’on choisit la facilité avec le match en prime time mais faut être honnête : quel autre match vaut mieux que ce Knicks – Bucks de fin d’après-midi ? New York a beau être dans le ventre mou, on sait que les joueurs de Big Apple sont toujours capables d’un coup face à un gros morceau. Ils ont échoué à deux points des Nets et il a fallu un grand DeMar DeRozan pour offrir la victoire à Chicago. Ce soir, on part encore sur le niveau au-dessus avec un Giannis Antetokounmpo qui est clairement en mode olympe. Après avoir écrasé les Rockets, le Freak retrouve une défense qui a bien du mal à boucher les trous depuis la reprise. De quoi imaginer une nouvelle mixtape du double MVP ? Pas impossible, surtout que le Madison Square Garden est un lieu de show, une salle qui inspire les stars NBA. Poussée par son public, la bande à Julius Randle réussira-t-elle à contredire les pronostics ? Par amour du suspense, on ne peut qu’espérer.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Après Kevin Durant, c’est James Harden qui a le droit à sa soirée de repos pour Brooklyn. Les Pistons ont perdu Jerami Grant sur blessure et ils se retrouvent face à un Kevin Durant qui pourra prendre 30 tirs si l’envie lui chante. Gare au massacre.

On sait déjà que Luka Doncic va lui aussi faire un tour à l’infirmerie mais Dallas ne devrait pas avoir de problème à gérer le Thunder malgré tout. C’est l’heure du Jalen Brunson show.

Les Lakers qui font fasse à un Magic en back-to-back et qui a perdu contre l’équipe C des Clippers cette nuit. Autant dire que la défaite est interdite pour L.A.

Blazers-Wolves aurait pu être une affiche sympa à voir… si le backcourt de l’Oregon était en tenue. Pas impossible qu’on ait le droit à une orgie de points vu les défenses des deux équipes récemment.

Les Spurs vont essayer d’oublier la raclée subie cette nuit contre Nikola Jokic et les Nuggets. Heureusement pour Gregg Popovich, c’est New Orleans, le bon dernier, qui débarque à Fort Alamo. L’occasion idéale pour rebondir rapidement ?

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve ce soir à partir de 18h pour zieuter le premier show en direct de Big Apple.