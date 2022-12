À peine le temps de se remettre de la nuit d’hier qu’il faut déjà repartir au front. Sept nouvelles rencontres au programme et ça commence dès 21h30 par un appétissant Pelicans – Suns.

# LE PROGRAMME

21h30 : Pelicans – Suns (beIN Sports 3)

0h : Sixers – Hornets (beIN Sports 5)

0h : Knicks – Kings

0h : Pistons – Lakers

0h : Magic – Raptors

0h30 : Hawks – Bulls

1h : Rockets – Bucks

# À NE PAS MANQUER

Le match de la soirée, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de Pelicans – Suns mais vu qu’on a déjà bien détaillé cette rencontre en preview, on va dédier cette rubrique hype à un autre match. Plusieurs rencontres ont un potentiel assez intrigant et on miserait bien une petite pièce sur ce Knicks – Kings (0h) au Madison Square Garden. Sacramento joue son meilleur basket depuis des lustres, New York réussit mine de rien à se trouver une place dans le Top 8 de sa Conférence, on part sur un match des revanchards. Ça va courir beaucoup, ça va scorer beaucoup, et si les Dieux du Basket nous accompagnent on aura même le droit à un petit money time sympatoche. Un match qui sera encore meilleur si De’Aaron Fox est en tenue. Le célèbre renard (non pas Zorro) de Californie est incertain pour cette rencontre, toujours gêné par son pied.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT