On dit souvent que la NBA actuelle manque de vraies rivalités, et bah sachez qu’il y en a une qui est en train de se construire très sérieusement. Les Pelicans et les Suns – adversaires en Playoffs la saison dernière – se retrouvent ce soir à 21h30 à la Nouvelle-Orléans, seulement deux jours après leur affrontement qui s’est terminé sur une embrouille générale.

Une odeur de Playoffs dès le mois de décembre, ça vous dit ? Parce que c’est exactement ce qui nous attend ce soir en Louisiane, qui plus est à un horaire très abordable pour nous Français.

Vendredi, pour leur deuxième affrontement de la saison régulière 2022-23, les Pelicans ont pris le dessus sur les Suns derrière un exceptionnel Zion Williamson, tout simplement injouable avec ses 35 points (à 13/17 au tir), 7 rebonds et 4 passes. L’excitation était palpable à l’intérieur du Smoothie King Center, le public de NOLA ayant décidé de jouer à fond son rôle de sixième homme comme lors de la belle série du premier tour des Playoffs 2022. Grosse ambiance, gros match, grosse win pour les Pels, mais aussi grosse embrouille dans les dernières secondes après l’énorme dunk de Zion qui a ponctué avec autorité la victoire des hommes de Willie Green.

ZION WINDMILL 😱😱😱 THEN BOTH TEAMS GOT CHIPPY! pic.twitter.com/uLdZAwvDkQ — Bleacher Report (@BleacherReport) December 10, 2022

Les Suns n’ont pas apprécié le geste de Zion, les meilleurs ennemis Jose Alvarado et Chris Paul en ont profité pour s’envoyer des mots doux, et les deux équipes se sont donné rendez-vous ce dimanche avec la ferme intention d’en découdre.

C’est donc dans ce contexte-là que Pels et Cactus se retrouvent ce soir dans un match qui promet de grosses étincelles. Zion Williamson et ses potes, sur une série de six victoires consécutives, auront à cœur de mettre un nouveau coup de marteau sur la tête de Phoenix, dans le dur actuellement avec trois défaites de suite malgré le retour de Chris Paul. Pour ne rien arranger côté Suns, ils pourraient bien devoir se passer de leur top scoreur Devin Booker, touché à un ischio, mais ce n’est pas une excuse pour autant sachant que la Nouvelle-Orléans sera quant à elle privée une nouvelle fois de Brandon Ingram et Herb Jones.

Peu importe les absents au final, on est devant deux équipes qui commencent à avoir un vrai vécu depuis le printemps dernier, deux équipes qui ont de plus en plus de mal à s’encadrer, et dont chaque match est pimenté bien comme il faut. Bref, tous les ingrédients d’une rivalité qui monte.

Et pour tout ça, il faudra être là à 21h30.