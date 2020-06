Le calendrier de la reprise, version Pelicans, Kings, Spurs et Suns : un gros run … vers la lottery ?

La NBA a communiqué dans la nuit de vendredi à samedi le calendrier de la reprise, et du 30 juillet au 14 août ce sont donc les crissements de parquet qui accompagneront le traditionnel combo merguez – binouze estival. Huit matchs à jouer en reprenant du mieux possible le calendrier de base, mais forcément des franchises mieux loties que les autres compte tenu de la présence des 22 meilleurs seulement. On fait le point, franchise par franchise, de ce qui nous attend pour la première quinzaine d’août. Clique droit, enregistrez sous, imprimer, mur du salon, let’s go.

New Orleans Pelicans



Seulement 2 adversaires du top 6 de leur conférence

2 matchs contre Sacramento > 1-0 cette saison

Le calendrier le plus léger de toutes les équipes sur cette reprise

Lève ta main si t’es étonné

2 matchs sur 8 avant minuit

C’est la cote qui monte en flèche ces derniers jours chez les fans : qui veut un duel Zion – LeBron au premier tour des Playoffs ? Adam Silver en bave sans doute d’avance mais c’est loin d’être fait pour nos amis à plume. Tout d’abord il faut aller chercher Portland et surtout Memphis qui est toujours accroché à sa huitième place. Le gros point positif c’est que le calendrier est largement à la portée des hommes d’Alvin Gentry, le point négatif c’est qu’ils n’ont pas leur destin en main.

Sacramento Kings



Double-dose de Pelicans

Donc deux matchs entre Lonzo Ball et De’Aaron Fox (doigts croisés)

Finish de rêve face aux Lakers

Seulement un match face au top 4 de sa conférence

2 matchs sur 8 avant minuit

Pour la deuxième année de suite, les Kings ont le droit de se mêler à la lutte pour les Playoffs et pour la deuxième année de suite, ils risquent de se paumer d’une courte tête. Attention tout de même à ne pas sous-estimer les hommes de Vlade Divac : leur calendrier est plus facile que les Blazers ou les Grizzlies et ils n’ont pas à rougir face aux Pelicans. Comme tous ceux qui sont dans ce dernier wagon, il faudra attaquer d’entrée au risque d’enterrer tout espoir dès les premiers matchs.

San Antonio Spurs



Aucun match Bucks, Lakers, Clippers

2 matchs contre Utah > 2 victoires contre Utah cette saison

1 seul match contre une équipe de l’Est

La der de Popovich contre D’Antoni le 11 août… ?

5 matchs sur 8 avant minuit

Assistons-nous aux huit derniers matchs NBA de Gregg Popovich ? Impossible de le savoir à l’heure actuelle mais toujours est-il que ce chiffre n’augmentera sans doute pas avant la Toussaint. Pourquoi cela ? Parce que, clairement, seul un miracle pourrait envoyer les Spurs en Playoffs. DeRozan est blasé, Aldridge à l’infirmerie, et personne n’est capable de prendre le lead derrière. Avec deux premiers matchs prenables, les Texans seront vite fixés sur leur sort : avec deux victoires, ils pourront espérer un peu plus, sinon le chemin de croix ne fera que commencer, surtout si leur défense est toujours composée de différents gruyères de pays.

Phoenix Suns



4 matchs versus l’Est, 4 matchs versus l’Ouest

2 rencontres face à Dallas > 1-1 cette saison

No Bucks, no Lakers, no Raptors

Devin Booker vs Beal / Butler / Shai / Oladipo ME GUSTA

5 matchs sur 8 avant minuit

Peut-être avez-vous, vous aussi, un divin chauve proche de vous qui rêve de succès pour les Suns. Soyez bons avec lui, souhaitez-lui une bonne lottery et un choix élevé à la prochaine draft. Phoenix n’ira pas, sauf cataclysme planétaire, en Playoffs cette année. Ils sont les derniers du wagon, ce qui signifie qu’il va falloir passer du monde, ils sont loin de Memphis et si cela ne suffisait pas, ils ont un calendrier qui n’est pas spécialement agréable (une seule équipe hors du Top 8, Dallas X2 mais aussi les Clippers). Profitons simplement du show Booker pour la dernière fois avant l’automne.