Neuf matchs, dont un dès 22h heure française et un gros choc de l’Ouest pour finir la nuit, voilà ce qui nous attend ce samedi sur les parquets NBA. Une belle soirée en perspective, où dormir n’est pas vraiment une option. Mais ça vous avez l’habitude.

# LE PROGRAMME

22h : Clippers – Knicks

1h : Hornets – Jazz

1h : Pistons – Pacers

1h30 : Hawks – Celtics

2h : Rockets – Bulls

2h : Grizzlies – Mavericks

2h30 : Pelicans – Thunder

2h30 : Warriors – Bucks

3h : Suns – Kings

# À NE PAS MANQUER

Si le Rockets – Bulls nous intrigue (absolument pas), c’est vraiment vers Phoenix qu’on aura les yeux rivés cette nuit. Aux alentours de 3h du matin, les Suns et les Kings vont s’affronter pour la suprématie de la Division Pacifique, actuellement dominée par Sacramento (39 victoires – 26 défaites) mais avec les Cactus pas loin derrière (2,5 matchs de retard). Un joli choc qui pourrait bien se transformer en feu d’artifice vu la forme des deux équipes : porté par un Devin Booker absolument injouable en ce moment, Phoenix reste sur cinq victoires en six matchs depuis le All-Star Break, tandis que les Kings du duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis ont gagné huit de leurs dix dernières confrontations grâce à leur attaque de feu. Le grand regret, c’est évidemment l’absence de Kevin Durant blessé, mais on devrait tout de même avoir un gros spectacle du côté du Footprint Center. Alors rendez-vous à 3h, sans faute !

# À SUIVRE ÉGALEMENT