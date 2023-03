Absent depuis fin novembre à cause d’une blessure au mollet, Karl-Anthony Towns est toujours bloqué à l’infirmerie. Mais même si son retour sur les parquets se fait attendre, les Wolves pensent déjà à la meilleure manière de le réintégrer, et ça pourrait bien être en sortie de banc.

Les Wolves ont appris à se débrouiller sans Karl-Anthony Towns cette saison. Vendredi face à Brooklyn, Minnesota a joué son 47e match consécutif sans son intérieur All-Star, pour un bilan positif de 24 victoires – 23 défaites (10-11 avec KAT). Forcément, des habitudes se sont créées, des automatismes se sont formés et un nouvel équilibre a dû être trouvé.

Pour éviter de tout chambouler au moment du retour de Towns, intérieur calibre All-Star tournant en 21 points – 8 rebonds – 5 passes en 34 minutes cette saison, ce dernier pourrait être utilisé en tant que remplaçant dans un premier temps. C’est en tout cas une hypothèse avancée par le coach Chris Finch (via le Star Tribune).

“KAT va nous aider peu importe la situation. S’il est sur une restriction de minutes, peut-être qu’il faut penser de façon stratégique et le faire sortir du banc au début, selon le nombre de minutes qu’il peut jouer. Je pense qu’il sera ouvert à toutes les possibilités le moment venu.”

Le cinq de départ le plus utilisé cette saison par Finch est celui composé d’Anthony Edwards, Rudy Gobert, Jaden McDaniels, Kyle Anderson et un meneur, que ce soit D’Angelo Russell (transféré aux Lakers à la deadline) ou Mike Conley (arrivé aux Wolves à la deadline). Il a été utilisé à 26 reprises au total pour un bilan de 14 victoires – 12 défaites. Dans cette configuration avec qu’un seul vrai intérieur (Rudy), la dynamique est évidemment différente que lorsque Gobert et KAT étaient alignés ensemble en début de saison, une association qui a connu des hauts et des bas au milieu du faux-départ de Minnesota (bilan de 9-10 après 19 matchs avec Rudy et KAT).

Titulaire ou remplaçant, en restriction de minutes ou pas, il sera en tout cas intéressant de voir la manière avec laquelle Chris Finch va gérer le cas Towns et l’impact que ça aura sur les Wolves. À condition que KAT revienne bien sûr car à l’heure de ces lignes, aucune date de retour n’a été fixée, Charles-Antoine restant limité à des activités basket légères…

__________

Source texte : Star Tribune