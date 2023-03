Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Transféré à Brooklyn dans le cadre du trade de Kevin Durant, Cam Johnson sera agent libre restrictif cet été. Et selon le New York Post, il devrait pouvoir obtenir un contrat aux alentours de 20 millions de dollars à l’année, voire plus.

Toujours au rayon de la Free Agency, les Blazers envisageraient de prolonger Matisse Thybulle l’été prochain. (Source : The Philadelphia Inquirer)

Absent depuis mi-janvier, Landry Shamet (douleurs au pied) sera réévalué dans une semaine. (Source : PHNX Sports)

Mike Brown coach de l’année ? LeBron James dit oui !

HANDS DOWN!!!!!! Mike Brown got them boys hoopin hoopin!! 🫡 — LeBron James (@KingJames) March 11, 2023

Selon Ira Winderman du South Florida Sun Sentinel, Kyle Lowry (genou) devrait retrouver les parquets ce soir à Orlando. Pour rappel, il n’a pas joué depuis le 2 février dernier.

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)