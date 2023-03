Nouvelle nuit de NBA donc nouveau programme. Au menu, deux revanches en début de soirée, mais surtout ce choc en ouverture entre les Sixers de Joel Embiid et James Harden contre les Blazers de Damian Lillard. Il y aura du beau monde sur le parquet.

# LE PROGRAMME

1h : Sixers – Blazers

1h : Wizards – Hawks

2h : Heat – Cavaliers

2h : Wolves – Nets

2h : Spurs – Nuggets

4h30 : Lakers – Raptors

# À NE PAS MANQUER

Sixers – Blazers (1h) : les Blazers poursuivent leur grand périple dans la Conférence Est. Après une défaite sèche contre les Celtics, les voilà à Philadelphie pour un autre grand match en perspective. Damian Lillard et ses gars rendent visite à Joel Embiid et James Harden. Une match-up que le natif camerounais devrait apprécier au vu de la pauvreté du frontcourt de Portland. Dame Dolla va devoir vraiment sortir l’artillerie lourde pour venir à bout de l’armada Sixers bien plus complète des deux côtés du terrain. Matisse Thybulle retrouve son ancienne franchise. Voilà une petite info glissée, mais qui n’aura pas forcément un grand impact dans le jeu.

Philly, actuel troisième à l’Est, peut venir chatouiller les pieds de Boston en cas de victoire. De l’autre côté des Etats-Unis, les Blazers sont à la guerre du bas de classement pour arracher une place au play-in. Deux buts à long terme bien différent, mais dans l’immédiat similaire : gagner à tout prix. On devrait se faire plaisir entre le shoot de Lillard et la puissance à l’intérieur d’Embiid. En plus, match à 1h heure française, le setup s’annonce pas mal.

# À SUIVRE ÉGALEMENT