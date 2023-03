A désormais moins d’un mois de la fin de la saison régulière, les derniers sprints sont lancés en NBA. Course aux Playoffs, course au play-in, course au Wembanyama, course aux trophées… et aux différents classements individuels de fin de saison. Parmi eux ? La palme du meilleur scoreur de la ligue.

C’est une sacrée médaille à ajouter à un palmarès, et cette saison ils sont encore trois à pouvoir ambitionner choper le pompon. Mathématiquement. Joel Embiid, qui mène actuellement la course, Luka Doncic, pas loin derrière, et Damian Lillard, un peu plus aux fraises mais capable d’aller taper tout le monde en claquant des perfs à 71 points, mon dieu quelle phrase. A noter que cette saison six joueurs tournent à 30 points ou plus, preuve de la douce folie que nous offre actuellement la Grande Ligue.

Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant, Carmelo Anthony… et Joel Embiid la saison dernière. La liste des meilleurs marqueurs NBA depuis bientôt 15 ans témoigne d’une chose : seules les vrais cracks ramènent la coupe à la maison et cette saison ne dérogera pas à la règle.

Joel Embiid surfe sur une grosse série avec des Sixers qui ambitionnent un vrai parcours en Playoffs, Damian Lillard est incandescent et shoote de plus en plus loin, Luka Doncic a reçu un peu d’aide récemment mais n’a besoin de personne pour en coller 35 tous les soirs. Alors, à qui la timbale dans un mois ?