Si on a souvent les yeux rivés sur la NBA, ça ne fait jamais de mal de faire une parenthèse sur le basket bleu-blanc-rouge, surtout quand on voit de grosses dingueries. Vendredi soir, en Pro B, le jeune Tom Digbeu a affolé les compteurs en réalisant l’une des meilleures performances de l’histoire de la deuxième division française.

37 minutes de jeu, 47 points au total, 8 rebonds, 4 passes, 13/16 au tir dont 5/6 à 3-points et 16/19 aux lancers-francs (!), tout ça pour une évaluation de… 50. Voilà la performance numérique du fiston d’Alain Digbeu hier sur le parquet du complexe sportif Jean Degros à Denain. Et comme si ça ne suffisait pas, Tom a également planté le game-winner (avec la planche, preuve que tout lui réussissait) pour donner la victoire à l’Alliance Sport Alsace 113-110. Bref une soirée de rêve.

47 PTS dont un game-winner très très clutch 🥶 Immense performance de Tom Digbeu ce soir (50 d’évaluation) ✨#PROB @basket_asa https://t.co/UsAygaW92k pic.twitter.com/Pr5OoAwg4g — LNB (@LNBofficiel) March 10, 2023

47 points, c’est évidemment un record perso pour Tom Digbeu. 50 d’éval, c’est aussi un record de la saison en Pro B, et même la meilleure éval’ de l’histoire de la deuxième division pour un Frenchie si l’on en croit nos confrères de BeBasket.

En marquant les esprits de cette manière, le fils Digbeu (issu de la génération 2001 comme Killian Hayes et Théo Maledon) espère profiter de son passage en Pro B pour rebondir après plusieurs coups d’arrêt (liés entre autres aux blessures), et viser plus haut à l’avenir. Celui qui avait notamment été drafté en G League par le Motor City Cruise en 2022 n’a pas connu l’ascension qui lui semblait promise, mais ce n’est pas pour autant qu’il a fait une croix sur son objectif ultime : la NBA.