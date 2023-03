Privés de Kevin Durant, qui s’est blessé avant le début du match, les Suns s’en sont remis à leur leader historique, Devin Booker, pour les guider vers la victoire face à une équipe du Thunder qui, mine de rien, est bien relou à jouer. Dédé s’est fait plaisir : 44 points en 28 minutes, et la victoire de 30 pions au final. La dédicace à KD en prime.

Quand il joue comme ça, la crème solaire est obligatoire. Le plus brillants des Soleils est entré en éruption ce soir, mais pas dans les ultra-violets. Non, son apport a été visible comme jamais. Bouillant d’entrée de partie, Devin Booker a fait la totale aux hommes de Mark Daigneault. À la mi-temps, le bonhomme comptait déjà 30 points à côté de son blaz’ sur le tableau d’affichage. À la fin ? 44 points à 74% au tir, 3 rebonds et 4 passes. Wow.

Trop rapide, trop concentré : la défense des Éclairs a fait bien pâle figure tout au long du match, avant de pouvoir souffler un peu quand Monte Williams a rappelé définitivement son joueur sur le banc, à 9 minutes du buzzer final. Booker enchaîne, avec cette performance, son quatrième match de suite à minimum 35 points marqués. Les voyants sont donc au vert concernant D-Book, une belle nouvelle alors que le diagnostic concernant la cheville de Kevin Durant n’est pas encore connu. Même si KD ne semble pas avoir été fortement touché, il n’en reste pas moins que sa perte sera hautement préjudiciable à la franchise.

Actuellement quatrièmes à l’Ouest, les Suns doivent profiter du sale climat qui traîne sur le ciel de Memphis pour carotter la place de troisième de conférence. Pour profiter de l’avantage du terrain face à une équipe plus abordable. C’est dans cet esprit qu’avoir une équipe au complet et en forme est un point primordial. Il en va de même concernant le capital confiance de la troupe. En tout cas, chapeau Devin, pure soirée !

