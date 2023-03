Décidément, c’est la soirée des blessures. Luka Doncic est sorti sur blessure durant la rencontre entre Mavericks et Pelicans, mais il n’est pas le seul : Brandon Ingram s’est lui aussi blessé, au niveau de la cheville. Examiné lors de la mi-temps, il ne reviendra pas jouer la seconde période. Coup dur pour la Nouvelle Orléans, qui doit déjà composer sans Zion Williamson…

Le temps d’une nuit, TrashTalk semble se muer en média médico-sportif. En même temps, les blessures s’enchaînent alors que la night fait son chemin. Cette fois, la victime se nomme Brandon Ingram. Élément clé des Pelicans, le joueur s’est donc blessé à la cheville. Après un mouvement qui semble d’ailleurs anodin, ce qui n’ira pas dans le sens du rassurant côté Bayou. Sur un simple pied posé au sol, on voit le joueur immédiatement sautiller comme si quelque chose s’était passé.

— Oh no he didn’t (@ohnohedidnt24) March 9, 2023

De retour vers son banc, il sera immédiatement sorti avant d’aller passer un quart d’heure – lors de la mi-temps – avec les toubibs des Volatiles. Ces derniers jugeront qu’il n’est pas apte à reprendre le match, qui sera néanmoins remporté par sa clique. Motif de consolation, qu’ils diront. En tout cas, le timing de cette blessure est pour le moins terrible, puisque Brian Windhorst, insider de chez ESPN, a rapporté dans son dernier podcast qu’aucune date de retour n’était fixée ni même envisagée pour Zion Williamson.

Privés de leur tandem phare, les Pelicans auront donc très fort à faire dans l’optique d’une qualification pour les Playoffs. L’année passée, l’équipe de Louisiane avait réalisé une formidable série face aux Suns, alors favoris de l’Ouest. Une série perdue 4-2, mais pleine de promesses pour tous les fans de basket des marais du Sud. Avec cette blessure, les hommes de Willie Green auront la lourde tâche de se qualifier pour la postseason sans leurs deux atouts majeurs. Par chance, le calendrier est assez clément, alors rien n’est impossible.

Brandon Ingram Highlights

Ankle injury in the 2Q (He played 17min.)

12PTS/5AST/4REB

(Pelicans vs Mavericks 03/08/23) pic.twitter.com/ZdTkqEqN5i

— Nora (@B_X_I_14) March 9, 2023