Définition de tuile ? Sans doute que oui, avec la mention ‘grosse’ juste avant en bonus. Alors qu’il effectuait un échauffement rien de plus classique, Kevin Durant a glissé et s’est blessé au niveau de la cheville. Rien de grave – à priori – en regardant les images, mais le staff des Suns a choisi de jouer la prudence. Pour la première devant le public de Phoenix, il faudra remettre ça !

Est-ce la TrashTalk Curse ? Personne ne saît. En tout cas, la première soirée de Kevin Durant sous le maillot des Suns et surtout sous les yeux des fans à Phoenix devra être repoussée. La raison ? Une blessure à la cheville lors de l’échauffement. Non, ceci n’est pas un gag. Alors qu’il montait en température via un exercice de percussion vers le panier, KD a glissé et chuté. Rien de grave, car il s’est relevé tout de suite et a continué son échauffement, mais Shams Charania a vite indiqué via Twitter que la cheville du bonhomme avait été touchée et que le staff des Suns avait décidé de le retirer de la liste des participants à la rencontre.

Kevin Durant slipped on the court during pregame warmups and will miss tonight’s game vs OKC with an ankle injury. (via @ShamsCharania, h/t @sportingnews)

pic.twitter.com/i0jqb06J3I — Guru (@DrGuru_) March 9, 2023

D’un coup, c’est tout l’Arizona qui sue à grosses gouttes. Il suffit d’une blessure de Kevin pour mettre toute cette équipe en péril. Interrogés en fin de match, Monte Williams et Devin Booker ont apporté des précisions, avec un degré de gravité disons… différent. Le coach des Soleils indique qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une entorse, et que des examens sont prévus pour déterminer la gravité du pépin. Devin Booker se veut lui plus optimiste en affirmant à la fin du match que ce n’était pas grand chose et que son début dans la salle des Suns n’était qu’une affaire de jours.

“Right now it’s just an ankle sprain.”#Suns HC Monty Williams said about Kevin Durant’s pregame injury. They’ll need to do further testing & there’s no other information to report at this time. Williams was proud of how the guys stepped up.@Sports360AZ #NBATwitter — Eliav Gabay (@eliavgabay) March 9, 2023

Échangé contre Mikal Bridges, Cameron Johnson et une flopée de tours de Draft, Kevin Durant est un peu l’opération “tapis” des Suns dans leur objectif de conquête d’un titre NBA. Voir son joyau blessé au bout de seulement trois matchs serait un revers monumental. Pour ce qui est de la soirée, Kevin a néanmoins pu voir son équipe fumer le Thunder 131-102, avec une énorme performance de Devin Booker. La star de Phoenix a claqué 44 points en 28 minutes pour plier le dossier.

“He’s fine, it’s just a roll. We’ll get him right and he’ll have the debut another day.” Devin Booker with some assurance to Suns fans on Kevin Durant’s injury. pic.twitter.com/WAZKoEgkv7 — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) March 9, 2023

Les alarmes ne sont pas allumées dans la Vallée de l’Arizona, mais la situation médicale de Kevin sera a suivre de très (très) près dans les prochaines heures. Affaire à suivre donc.

Sources : ESPN, Bally Sports Arizona,