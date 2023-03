C’est la sale nouvelle de la nuit, qu’on soit fan des Mavericks d’abord, mais tout simplement fan de basket globalement. Touché à la cuisse gauche, la star de Dallas n’a pas pu finir le match, se plaignant de douleurs trop gênantes. Des examens sont à venir, mais Luka Doncic a confié lui-même après la rencontre que le feeling n’était pas bon.

Il s’agissait de l’une des images de ce match entre Mavericks et Pelicans, bien important dans la course aux Playoffs à l’Ouest. Luka Doncic sur le banc, en train de se faire blinder la cuisse gauche de bandages. On a aussi vu le leader des Licornes boiter assez sérieusement sur certains replacements défensifs. Dès lors, des soupçons de participation à la partie alors qu’il ressent une douleur sont émis. Et finalement avérés : sorti à la fin du troisième quart, il ne reviendra pas en jeu et le service de relations presse de la franchise confirmera une blessure.

Luka Doncic is playing through the pain with an apparent thigh injury vs. the Pelicans 👀 pic.twitter.com/tKUqNFDk54

Ce bobo est un véritable coup dur pour Dallas, qui risque de devoir faire sans Lulu pendant les prochains matchs. Après la partie, le joueur est apparu dans un état similaire puisqu’il boitait lors des sollicitations journalistiques. Il a personnellement indiqué qu’un examen IRM était prévu dans les plus brefs délais pour déterminer précisément la nature de la blessure, mais surtout confié aux médias présents, dont Andrew Lopez de chez ESPN, que son feeling vis à vis de ce pépin n’était “pas bon”.

Luka Doncic said the plan is to get an MRI tomorrow on his left thigh strain.

Asked immediately after the game how he was feeling and said “not good.”

Was favoring the left leg slightly as he walked in for media. Said everyone will know more tomorrow after he gets imaging done.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) March 9, 2023