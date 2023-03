Kristaps Porzingis n’aura pas été uniquement immense par la taille cette nuit. Face aux Hawks, le pivot letton des Wizards a claqué son record en carrière en inscrivant 43 points. Une ligne statistique de patron… qui n’aura pas suffi à Washington pour s’imposer. C’est moche.

Après seulement quelques minutes de jeu dans ce match entre Atlanta et Washington, on pouvait s’apercevoir de quelque chose : Kristaps Porzingis paraissait être dans une bonne soirée. Un feeling, vu la difficulté de ses quelques premiers tirs primés. Et que ça artille à 3-points, et que ça joue ses 1 contre 1 avec des finitions en fadeaway bien compliquées. Il en sera de même tout le match : au four, au moulin et à table pour bouffer le pain qu’il a façonné, Kristaps n’aura pas trouvé de défenseur capable de lui mettre des bâtons dans ses grandes cannes. Résultat des courses ? 43 points, 5 rebonds et 5 passes à 77% au tir.

KP COOKIN’ 🔥 📊 37 PTS, 5 AST, 4 REB pic.twitter.com/RZc0oHuMqU — Washington Wizards (@WashWizards) March 9, 2023

Personne pour l’arrêter offensivement du côté de l’équipe de Trae Young… et pourtant, les Sorciers ont patiné jusqu’au troisième quart-temps avant de prendre les devants du match. Face à un concurrent direct dans la course au Playoffs, rien de mieux que de pouvoir compter sur un joueur en feu pour prendre la gonfle. Malheureusement, ces Wizards sont décidément incorrigibles : après avoir compté jusqu’à dix pions d’avance, les Hawks reviennent dans la partie et au bout d’un mano à mano de cinq minutes, ce sont les visiteurs qui s’attribuent la victoire. Bradley Beal et Kyle Kuzma ont bien aidé avec respectivement 24 et 25 points, mais la marque mieux répartie chez les Hawks aura sans doute fait la différence. Trae Young finit d’ailleurs avec 28 pions.

brad 🤝 delon 🤝 KP pic.twitter.com/z7G2twLztP — Washington Wizards (@WashWizards) March 9, 2023

Sale manière qu’une défaite au bout d’un craquage pour fêter son record de points en carrière, on est d’accord. N’en reste pas moins qu’à un mois de la fin de la saison régulière, une telle soirée proposée par le grand dadet de la Capitale reste un bon signal pour les matchs à venir. Et ce même si la défaite de ce soir est relativement préjudiciable au classement pour les Wizards, qui laissent filer une précieuse victoire.

Source : ESPN, NBA