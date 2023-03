Kevin Durant absent minimum trois semaines !

Blessé à la cheville durant l’échauffement avant le match face à OKC, Kevin Durant en sait davantage sur son sort. Les Suns ont annoncé que l’ailier manquerait à minima les trois prochaines semaines.

Difficile de vraiment se réjouir de cette nouvelle pour les fans des Suns mais il s’agit aussi de voir le verre à moitié plein. Hier matin encore, l’Arizona Central annonçait une possible indisponibilité de 4 à 6 semaines pour KD. Une durée visiblement un poil exagérée puisque les Suns semblent croire que le joueur pourra revenir d’ici trois semaines. Il y a en tout cas une chance qu’il puisse revenir sur les terrains à cette date.

INJURY UPDATE: Further evaluation has confirmed that Phoenix Suns forward Kevin Durant has sustained a left ankle sprain. He will be re-evaluated in three weeks.

— Phoenix Suns (@Suns) March 10, 2023