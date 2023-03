Il ne sera donc jamais tranquille ? Il faut croire que non. Cette nuit Kevin Durant a glissé… à l’échauffement, et une simple glissade pourrait bien se transformer en vrai problème pour KD et les Suns.

Lorsque cette nuit Kevin Durant a glissé à l’échauffement de son match face au Thunder, trois réactions ont alors pris le pars sur les autres. 1) Oh le fragile, 2) sale tarba ma TTFL et 3) eh c’est quand même des barres sa chute. Quelques heures plus tard on ne rigole plus du tout car selon le media Arizona Central, KD pourrait bien manquer quatre à six semaines de compétition et donc toute la fin de la saison régulière…

Here’s video of Kevin Durant slipping on the floor pregame. He stayed down for a few seconds but then got up and finished his on-court work. pic.twitter.com/DwTrNc6LIr — Kellan Olson (@KellanOlson) March 9, 2023



Toujours selon le Arizona Central, Kevin Durant souffrirait d’une entorse de niveau 2, ce qui selon le Professeur Strauss est “douloureux mais pas cata”, et les 4 à 6 semaines annoncées feraient donc louper l’intégralité de la fin de la régulière au sniper, si ce n’est quelques matchs de Playoffs en cas de rallonge imprévue…

On attend évidemment les infos un peu plus concrètes qui tomberont probablement ce soir, mais on peut d’ores et déjà dire que les Suns et surtout KD ne sont pas vernis. KD qui avait donc du renoncer à une bague (en gros) à cause d’une demi pointure, et qui renoncera peut-être à une autre parce que Ish Wainwright laisse des flaques de transpi sur le parquet dès l’échauffement. Dur.