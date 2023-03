Visé par une enquête concernant l’arme visible sur sa publication Instagram, Ja Morant ne sera finalement pas inquiété par les autorités du Colorado. La police de Glendale vient d’annoncer que le joueur ne serait pas incriminé.

La tempête autour de Ja Morant perd un peu d’intensité et on respire d’un coup beaucoup mieux du côté de Memphis. On rappelle les faits : après une défaite à Denver, le meneur All-Star s’était filmé dans un strip club, visiblement un peu éméché, avec une arme à feu. Malgré les excuses du joueur, celui-ci avait été sanctionné par les Grizzlies avec une mise à l’écart forcée. Plus inquiétant encore, la police du Colorado avait ouvert une enquête pour déterminer si Morant n’avait pas enfreint quelques lois vis-à-vis du port d’arme. Heureusement pour ce dernier, les autorités locales ont finalement clôt le dossier faute d’éléments à charge. La police de Glendale a publié un communiqué pour expliquer sa décision.



C’est un sacré soulagement pour Morant, qui ne sera donc pas inquiété par la justice de l’Oncle Sam. La prochaine étape pour la star sera de passer devant un autre tribunal, celui d’Adam Silver. La NBA prend évidemment très au sérieux ce genre d’affaire, comme on a pu le voir dans le passé avec Gilbert Arenas, et le joueur de Memphis risque une suspension pouvant aller jusqu’à une cinquantaine de matchs, s’il est avéré qu’il transportait l’arme en question alors qu’il voyageait avec l’équipe. En attendant que le boss de la Ligue rende son verdict, Memphis continue de laisser son meneur à l’écart. La franchise a annoncé hier soir que le joueur, qui a déjà manqué deux rencontres depuis sa suspension, manquerait également les quatre prochains matchs au minimum.

Ja Morant will remain away from Grizzlies for at least the next four games, team says.

